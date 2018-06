Més de 6.000 abonats ja han renovat el seu carnet per al curs vinent

Fa un mes que la Lliga, a la Primera Divisió, va abaixar el seu teló. Un any de somni per al Girona, que va adaptar-se a la perfecció a la màxima categoria, fins al punt de guanyar-se l'etiqueta de conjunt revelació i ser el tercer millor debutant, en solitari, de tota la història. Va funcionar a les mil meravelles l'equip llavors entrenat per Pablo Machín; esperonat per una afició que en cap moment va deixar sol els seus. Des del primer fins l'últim dia, Montilivi va respondre, fent que les graderies comptessin amb una mitjana de 10.000 espectadors per matx. L'escenari es repetirà aquest curs vinent; almenys d'inici. Hi ha ganes de futbol. Tantes, que ha necessitat només una setmana el Girona FC per renovar el 70 per cent dels carnets d'aquest darrer curs. O el que és el mateix; just quan encara no s'ha encetat el mes de juliol, el club compta ja amb més de 6.000 abonats de cara a l'exercici 18/19.

Des de la setmana passada, quan es va engegar la nova campanya, fins el proper 8 de juliol, els abonats tenen temps per renovar. Després d'aquest temps, qui no ho hagi fet perdrà aquesta condició i, per tant, es quedarà sense la seva localitat a l'estadi. Passant, així, a formar part d'una llista d'espera que a dia d'avui compta amb més de 1.300 socis. Tots ells estan pendents de poder tenir un seient a Montilivi. Sabran si hi opten o no a partir del 9 de juliol, quan s'alliberaran aquelles localitats que no hagin estat renovades; aquestes s'assignaran als socis per ordre de llista d'espera.

El que està clar és que, veient el ritme, s'arribarà sense cap mena de dubte als 9.300 abonats de l'última temporada. És més, no seria gens estrany superar fins i tot aquesta xifra. I més tenint en compte que el club té la intenció de construir una graderia supletòria a la zona del Gol Sud, cosa que augmentaria no només l'aforament, sinó la possibilitat de comptar amb més abonats. Aquesta obra, de moment, encara no s'ha iniciat. El Girona, que ha obtingut la concessió de l'estadi per als propers 50 anys, necessita també posar-se d'acord amb la Universitat de Girona.

A tot això, el club informava també que durant aquests darrers dies, uns 400 abonats s'han dirigit fins a Montilivi per canviar la seva localitat, un tràmit que ahir vivia el seu últim dia per dur-se a terme. Millorar el seient o estar prop de familiars i amics, els motius. A més, afegia que el pagament domiciliat s'ha convertit en el mètode més sol·licitat i que ha crescut respecte a l'última temporada, i ha arribat fins al 54 per cent.