El Girona i els Maristes signen l'acord per a la residència de joves futbolistes

El projecte de fer una residència per als futbolistes del Girona a les instal·lacions del col·legi Maristes ja és quelcom més que una idea. És una realitat. El club i els responsables del centre escolar feia mesos que estaven negociant els detalls del projecte, que ha de convertir les antigues habitacions, ara desocupades, dels germans Maristes, en una mena de «Masia» del Girona. Una negociació que, segons ha pogut saber Diari de Girona, ha acabat amb la signatura de l'acord i l'inici de les obres perquè aquest setembre vinent les plantes superiors de l'edifici principal de l'escola gironina ja estiguin preparades per acollir els joves futbolistes que el club de Montilivi capti per als seus equips de base. Uns jugadors que, fins ara, vivien a la residència d'estudiants de la UdG encara que alguns ja estudiaven als Maristes com, per exemple, el porter osonenc del juvenil, Albert Torra, que va debutar a Segona B amb el Peralada al camp de Lleida per l'expulsió de Gianni.

Públicament, el Girona no ha volgut parlar del projecte dels Maristes des que va sortir a la llum. I la signatura de l'acord i l'inici de les obres no ha alterat la política comunicativa del club, però les línies mestres del projecte són clares. El Girona es vol fer cada cop més gran i, això, més enllà del primer equip i de l'estadi de Montilivi, també inclou el futbol base. Captar els millors jugadors possibles, no només de les comarques gironines, sinó també de la resta de Catalunya, de l'Estat i, fins i tot, de l'estranger passa per poder oferir bones condicions a aquests futbolistes. Tenir una residència pròpia és, a dia d'avui, un plantejament utòpic. Però l'acord amb els Maristes és el que més s'hi pot assemblar perquè els joves futbolistes del Girona viuran a pensió completa a la mateixa escola on cursaran els estudis.

El projecte també és beneficiós per als Maristes, que traurà rendiment, a través d'un lloguer, de dues plantes superiors de l'edifici principal de l'escola que es varen quedar sense ús quan els religiosos que les ocupaven es varen traslladar a pis fora de l'escola, atès que eren molts menys que anys enrere. Ara, els Maristes de Girona podran potenciar la seva aposta per oferir una alternativa a alumnes que vulguin combinar els estudis amb l'alt rendiment esportiu. Al centre hi estudien gimnastes del Salt GC, com Sara Coll, i també s'ha parlat amb els responsables del Club Tennnis Girona perquè futurs integrants de la seva acadèmia d'alt rendiment, Girona Tennis Pro, puguin matricular-se a l'escola.

L'acord entre el Girona i els Maristes és compatible amb la inversió que el club de Montilivi ha fet en els camps d'entrenament al PGA Catalunya de Caldes de Malavella, perquè un i altre demostren que, de moment, la idea del Girona de tenir una ciutat esportiva pròpia no serà a curt termini. En aquesta futura Ciutat Esportiva, el Girona voldria tenir-hi tant camps d'entrenaments com una residència de futbolistes. Dues necessitats que, almenys de moment, queden cobertes amb els camps del PGA i l'acord amb els Maristes.