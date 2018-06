El Girona fa oficial el fitxatge de Marc Muniesa

El Girona ha confirmat aquesta tarda quelcom que ja tothom sabia. Marc Muniesa ha passat a ser propietat del club blanc-i-vermell. El mateix jugador així ho havia confirmat unes setmanes enrere, però no ha estat fins avui que s'ha fet oficial. És, d'aquesta manera, el primer fitxatge per a la temporada 2018/2019. El d'un futbolista, el de Lloret de Mar, que s'ha desvinculat definitivament de l'Stoke City anglès, on hi va arribar el 2013.



Muniesa ha signat un contracte per tres temporades, el que el lliga amb el Girona fins el 30 de juny del 2021. Aquest darrer curs ha jugat 13 partits de Lliga, tots ells sortint a l'onze titular, i un de Copa. Dues inoportunes lesions i el bon paper dels centrals habituals, el van relegar a la banqueta, sobretot a la segona volta del campionat.