Montilivi es prepara per a les obres que s'hi faran al llarg d'aquest estiu

Alguna cosa es cou a Montilivi. Als despatxos per descomptat, tot construint una plantilla que encara és a mig fer, i que comptarà amb entrades i possiblement amb alguna sortida. Però també a l'exterior. És ben visible que hi ha moviment, que l'estadi es prepara per viure una altra transformació, un any després de canviar la cara de dalt a baix per rebre com es mereix la Primera Divisió. Només cal veure el camp annex; un dels escenaris dels entrenaments fins ara del primer equip ha canviat del tot la seva fesonomia. Està aixecat, ple de munts de sorra. Està clar que a Montilivi hi haurà obres per millorar les instal·lacions. De moment, però, el club no en diu res.

Només va informar, unes setmanes enrere, de la regeneració de la gespa per preparar-la de cara a la temporada vinent. Res més. Ara, mutisme. S'assegura tan sols que s'estan «preparant les properes obres». Una cosa sembla clara; tenint els camps del PGA de Caldes a punt, l'annex podria passar a millor vida. Fer-hi uns aparcaments per ampliar la zona per deixar els cotxes i motocicletes és una de les hipòtesis, però n'hi ha més. A part, durant l'estiu el Girona té previst instal·lar una nova graderia retràctil al Gol Sud que ampliï l'aforament fins als 15.000 espectadors. Allà s'hi habilitaran seients i noves zones VIP. A tot això, s'han de construir les noves torres d'il·luminació i millorar la megafonia i el videomarcador.