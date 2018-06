La pretemporada més internacional durà l'equip fins a l'Índia

Consolidar-se a la Primera Divisió és un dels molts objectius que persegueix el Girona, sobretot des que va canviar de mans. Amb estabilitat econòmica i una altra fulla de ruta, expandir territori i fer conèixer la marca més enllà de les nostres fronteres també és considerat com un dels deures a curt termini. Després de signar un any magnífic, en què s'ha salvat la categoria sobradament i s'ha arribat a guanyar tot un Reial Madrid, el club ha volgut aprofitar aquest ressò mediàtic per estendre tentacles. S'ha apostat, com fan altres clubs, a fer una petita gira fora d'Espanya. A part de la breu estada a Manchester, que s'està convertint ja en tota una rutina i que enguany es repetirà per tercera vegada, aquest estiu els gironins viatjaran fins a l'Índia per jugar-hi dos partits amistosos. Serà la primera vegada que l'entitat, en els seus 88 anys d'història, es deixi veure més enllà d'Europa. Tota una fita que es vol aprofitar; primer, perquè la plantilla agafi rodatge de cara a la competició. I segon, perquè el Girona FC i tot el que l'envolta sigui conegut al país asiàtic.

Fins ahir al matí, només se sabia que el primer equip tornarà a la feina el 9 de juliol, un dilluns, i que una setmana després enfilarà cap a Manchester per fer-hi una estada d'uns dies. I punt. Cap amistós ni l'identitat de cap rival, havien sortit a la llum. Fins que el Girona va emetre un comunicat, en què anunciava els dos primers enfrontaments. Rivals exòtics; i el destí, tres quarts del mateix. L'equip participarà en l'anomenat Torneig Toyota Yaris La Liga World, competint amb el Kerala Blasters, que milita a la Super League índia, i el Melbourne City australià. L'escenari, el Jawaharlal Nehru de Kochi, la capital de l'estat de Kerala. Una ciutat d'uns 600.000 habitants situada al sud del país asiàtic és un dels principals ports marítims de l'Índia i banyada pel mar d'Aràbia.

D'aquesta manera, el Girona es convertirà en el primer equip de la lliga espanyola, i a la vegada el segon de les principals cinc lligues europees, que juga un partit en aquest país. Un cop acabada l'estada a Manchester, i ja amb tres setmanes de rodatge, la plantilla enfilarà cap a l'Índia. Els partits, els dies 27 i 28 del proper mes de juliol. Segons el comunicat de premsa que va emetre el club ahir al matí, el torneig «permetrà enfortir la marca Girona en àmbit internacional, no només a l'Índia, sinó també a tot Àsia, i suposarà un impuls important per a un esport en creixement en aquell país».

El Kerala Blasters, l'equip local, va tancar l'última edició de la Super League en sisena posició. Aquesta darrera temporada ha comptat amb el búlgar Dimitar Berbatov (amb passat al Manchester United i al Tottenham, entre altres equips) i el canadenc Ian Hume (ha vestit la samarreta del Ponferradina, a part d'un grapat de clubs més). De la seva banda, el Melbourne City va ser tercer en la darrera A-League australiana i forma part del conglomerat d'equips que controla el City Football Group, un dels actuals propietaris del Girona. Tots dos partits començaran a les 7 de la tarda, hora local.

El Toyota Yaris La Liga World es va presentar ahir a l'hotel Gran Hyatt de Kochi. Entre el munt d'assistents, la presència de l'exjugador Fernando Morientes, que és un dels representants de La Lliga. «És un autèntic honor per al nostre club poder participar en aquest torneig», deia el president Delfí Geli en unes declaracions que recollia el club. «Serà una gran experiència i també una magnífica oportunitat per mostrar el nostre futbol no només als aficionats indis, sinó també a tot el món».