Cárcel, abonat a la desena

Marc Muniesa ha estat el primer fitxatge. Però, de quants? Difícil predicció, encara que cada estiu, des que Quique Cárcel està als comandaments de la nau, se sol repetir un mateix patró. Aquest curs caldrà veure si es calca la mitjana de deu incorporacions que, des del 2014 fins ara, s'ha registrat amb ell al capdavant de la direcció esportiva. Difícil saber-ho; queden encara dos mesos perquè el mercat baixi la persiana. Ara bé, l'actual plantilla compta, ja a dia d'avui, amb un munt de futbolistes amb contracte. Veure si tots ells continuen, cosa poc probable, i saber quines posicions es vol ocupar, acabarà per ser decisiu per determinar la quantitat de fitxatges del Girona per a la temporada 2018/2019.

Estiu rere estiu, a Montilivi s'ha viscut una petita revolució. Bastantes altes i també baixes; sempre, això sí, intentant mantenir la base. Aquest ha estat el tarannà des que Machín ha estat a la banqueta i Cárcel als despatxos. Ara el tècnic no hi és, però la idea és la mateixa: no tocar el que funciona. Tot i així, la desena de fitxatges està allà. És la mitjana que s'ha registrat al llarg d'aquests últims anys. Per començar, el 2014, el Girona tancava 9 reforços abans del primer de setembre: Lejeune, Granell, Cifuentes, Sandaza, Mata, Aday, Pablo Íñiguez, Cristian Gómez i Christian Alfonso. Suficients peces, ja que a l'hivern no s'apuntalaria una plantilla a la qual se li va escapar l'ascens a la Primera Divisió per ben poc.

Un estiu més tard, el del 2015, van ser 10 els fitxatges: Clerc, Kiko Olivas, Alcalá, Borja García, Rubén Alcaraz, Germán Parreño, Javi Álamo, Jairo Morillas, Pol Llonch i Rubén Sobrino. No n'hi va haver prou, perquè uns mesos més tard, ja a l'hivern, arribarien Cristian Herrera, Dejan Lekic i un jove Pablo Maffeo en la seva primera aventura a Montilivi. El 2016, just a punt d'encetar-se la històrica Lliga de l'ascens a la màxima categoria, Cárcel tancava la incorporació de fins a 11 futbolistes: René Román, Portu, Juanpe, Ramalho, Sandaza, Longo, Bounou, Cifuentes, Pablo Marí, Saúl García i Cámara. Xifra que va augmentar a l'hivern, amb la contractació de Mojica, Maffeo i un Angeliño que no va arribar ni a debutar. Més n'hi van haver l'estiu passat, amb fins a 12 fitxatges: Bernardo, Stuani, Iraizoz, Aleix, Timor, Muniesa, Olunga, Douglas, Kayode, Planas, Marlos i Boualaya.

Enguany, Muniesa ha estat el primer. Quants més n'hi haurà?