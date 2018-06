El primer «fitxatge», oficial

A falta de moviments, amb el mercat ben aturat i sense incorporacions a la vista, qualsevol anunci és benvingut. Fins i tot si el fitxatge en qüestió és d'un vell conegut i no desperta cap sorpresa. Perquè el cas de Marc Muniesa ja tothom el coneixia. Ell mateix s'havia encarregat d'explicar-lo, cronològicament. A la tardor ho va avançar, i més d'una vegada ha anat recordant que, tard o d'hora, acabaria convertint-se en jugador del Girona. Així ho estipulava el seu contracte de cessió per part de l'Stoke City, que havia acordat amb l'entitat de Montilivi una compra obligatòria si l'equip salvava la categoria en la seva primera aventura a l'elit. Condició indispensable que s'ha acabat produint. Amb el Girona un any més a Primera i totes les parts d'acord, era qüestió de temps que l'anunci veiés la llum. El mateix Muniesa ho explicava unes setmanes enrere, confirmant que seria blanc-i-vermell. Faltava l'oficialitat; va arribar ahir, a mitja tarda. El Girona inaugurava així el mercat de fitxatges, tancant i fent pública la seva primera incorporació per al curs 2018/2019.

Els condicionants d'aquesta entesa tampoc són cap novetat. Després d'un any a la disciplina blanc-i-vermella, Muniesa passa a ser jugador del Girona a tots els efectes i ho fa signant un contracte per tres temporades, fins al 30 de juny del 2021. Compleix, així, la seva voluntat. A Anglaterra, tot i marxar-hi amb ganes de consolidar-se en una competició exigent com ho és la Premier League, mai va acabar de trobar la continuïtat que buscava. L'opció de venir cedit a Montilivi, ben a prop de casa, la va acceptar de seguida; i veient que les coses funcionaven, almenys de bon inici, cada cop va tenir més clar que quedar-se era la millor alternativa. Ho ha aconseguit; ara intentarà millorar els números d'aquest últim curs. Va arribar com una de les incorporacions mediàtiques, però a l'hora de la veritat no ha jugat, ni de bon tros, tant com s'esperava.

Va arribar amb la pretemporada ja en dansa, però això no va impedir que Muniesa comencés jugant. Titular indiscutible als primers partits, va perdre la seva condició per culpa d'una lesió; un cop superada, retorn a la normalitat, però, de nou un problema muscular el va apartar de l'equip. Aquest cop, ja sí, sense retorn. Tot i estar bé i en condicions al gener, Machín va preferir deixar-lo a la banqueta, o fins i tot a la graderia, veient el bon funcionament del trident defensiu de torn. A l'hora de la veritat, el lloretenc ha acabat col·leccionant 14 partits oficials: 13 a la Lliga i només un a la Copa del Rei. En total, 1.239 minuts en totes dues competicions. Molt menys del que segurament s'esperava i lluny dels registres dels futbolistes més utilitzats, l'últim any, per Pablo Machín. Ara, amb Eusebio Sacristán, un tècnic d'un perfil diferent, tornarà a començar tot buscant fer-se amb la titularitat d'inici i no deixar-la escapar en tota la temporada.

Lligat Muniesa, el primer fitxatge del Girona d'aquest estiu, ara la següent operació que s'hauria d'anunciar és la incorporació de Johan Mojica. Les condicions del colombià, similars a les del selvatà. Mojica ha jugat aquest darrer curs a Montilivi cedit pel Rayo Vallecano, club amb el qui té contracte. Tot i això, a Montilivi compten amb una opció de compra preferencial per al futbolista a canvi de 5 milions d'euros. Tot està acordat, pactat i més que segellat. Ara bé, caldrà veure si finalment el carriler s'acaba quedant o el club decideix vendre'l per fer calaix, tenint en compte el bon cartell d'un jugador que actualment està participant en el Mundial de Rússia.