Seduït pel «projecte» i per «tot allò que el club té en ment per seguir creixent»

Amb un video de poc més de 2 minuts, Muniesa oferia les seves primeres impressions després d'estampar la seva signatura en el contracte que l'uneix al Girona per les tres properes temporades. Deia sentir-se «molt feliç» per poder continuar «al costat de casa», i que el que realment l'havia seduït no només era la proximitat, que també, sinó també «el projecte» i tot allò que «el club té en ment per seguir creixent com fins ara».

Muniesa «tenia ganes de venir aquí» per poder «ajudar» el Girona, quelcom que finalment ha aconseguit. Ja coneix l'equip després de passar-hi un any, on va quedar sorprès per la «bona química i el bon rotllo» que va trobar al vestidor. «L'ambient era molt bo i tothom tenia molt clara la idea de l'entrenador». Confessava també que aquesta segona temporada a l'elit serà «més difícil» que no pas la primera perquè «tots els equips ens coneixeran una mica més». «Hem de mantenir la mateixa il·lusió i intentar salvar-nos. Si es torna a donar l'opció de lluitar per Europa, som els primers que ho voldrem aconseguir», afegia. Muniesa mostrava la seva «confiança» cap al gruix del grup que continua, i també mostrava la seva esperança perquè «els nous ens aportin tot el possible per salvar-nos».