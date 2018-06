Per entrar, cal deixar sortir

Fa pocs anys, poquíssims, que costava un munt trobar alguna xifra relacionada amb un traspàs a Montilivi. Fos d'entrada o també de sortida. Semblava un autèntic dineral pagar 150.000 euros per Pedro Alcalá al Llagostera, o encara més rebre'n 700.000 per la venda de Ranko Despotovic a l'Urawa Red Diamonds japonès, en una de les operacions més exitoses que s'han tancat mai a Girona. El pas endavant que ha donat l'entitat, en tots els sentits, comporta, entre altres coses, un ball de números fins ara impossible d'imaginar. Ja es va viure l'estiu passat i s'accentuarà en aquest. Només cal parar l'atenció a les recents declaracions de Quique Cárcel, cap visible de la direcció esportiva, o al moviment més recent i als que es preveuen tancar en les properes setmanes. S'ha acabat això de només lligar cessions i fitxar jugadors que acaben contracte i estan lliures; sí, és una via que des de Montilivi s'intentarà explotar al màxim, però rascar-se la butxaca ha començat a ser obligatori. És el que té ser un equip de Primera Divisió i voler-s'hi consolidar. L'«estiu llarg» que preveia Cárcel tindrà això: fitxatges com els de Marc Muniesa (ja anunciat) i Johan Mojica (a punt de ser oficial), en què hi haurà diners pel mig. Però també alguna venda. Perquè a Girona s'ha entès que si es vol construir una plantilla prou competitiva i amb cara i ulls, per entrar el que cal fer també és deixar sortir.

Un any enrere, l'aterratge d'homes com Bernardo Espinosa, David Timor o Cristhian Stuani, entre d'altres, va comportar que el club hagués de tirar de talonari. Un esforç, tractant-se de l'equip amb el pressupost més baix de la categoria. Aquesta condició pràcticament no variarà aquest any; sí que ho farà la inversió econòmica. Està previst gastar més. I com que de diners hi ha els justos, tocarà vendre. Ja ha advertit Cárcel que, en un principi, no es deixarà sortir a ningú per un valor més baix de la seva clàusula. Això, de moment. De sortides encara no n'hi ha hagut cap. D'entrades, sí. El primer fitxatge per al curs 18/19 s'anunciava aquest dimecres. El Girona executava l'opció de compra obligatòria sobre Marc Muniesa, que ha signat per tres temporades. L'operació ha superat els 3 milions d'euros. Una mica més costarà que Johan Mojica passi a ser propietat del club blanc-i-vermell. Tot està pactat i acordat des de fa un temps amb el Rayo Vallecano; ara només cal fer efectiva la incorporació. Perquè Mojica sigui del Girona s'invertiran 5 milions d'euros. I el comptador, que va pujant.

Aquesta serà la tònica d'aquest estiu. No pas amb totes les cares noves, tenint en compte que el Manchester City tornarà a aparèixer a escena i cedirà alguns futbolistes. Però toca gastar. Més, si es vol que el nivell qualitatiu de la plantilla creixi respecte al curs passat. La millor manera de disposar d'efectiu per fer front a aquestes inversions és vendre. Ni Eusebio, ni Cárcel ni ningú al club vol perdre algun pes pesant del vestidor, però tampoc el Girona s'ha tancat en banda i està obert a deixar escapar algun dels seus futbolistes amb més cartell. Tot per fer caixa.

Portu, una de les revelacions d'aquest darrer curs amb 11 gols en 37 partits, és un dels jugadors més cobejats. Tampoc falten pretendents al pitxitxi Cristhian Stuani. Ni a Juanpe Ramírez, qui compta amb propostes d'Alemanya, Anglaterra i també del Sevilla. Bernardo, un altre central, també és un dels possibles candidats a sortir si s'escau. El Girona no ha rebut encara una proposta formal per cap d'ells, però si es dona el cas ho té clar. Es remetran a les respectives clàusules de rescissió. Fer caixa, en el cas de perdre un pal de paller, és imprescindible. Portu té una clàusula de 20 milions; de 16 és la de Portu. La de Juanpe ascendeix fins als 10 milions i la de Bernardo, a 8. No només serien aquestes les hipotètiques operacions que podrien aportar algun benefici. L'aterratge de Johan Mojica, que fitxarà en breu després d'un parell de cessions consecutives, pot ser més breu del que dirà el seu contracte. En un principi, la idea és quedar-se'l. Coneix la casa, la Lliga i s'escau perfectament al carril esquerre. Ara bé, té cartell, pretendents i està jugant el Mundial. Se'l tindrà per cinc milions i, en cas de vendre'l, els beneficis estarien assegurats. Un dels clubs que li va al darrere és el Sevilla. Pablo Machín, el flamant tècnic de l'equip andalús, n'està enamorat i el vol per adaptar-lo al seu ja tradicional sistema. Ell i també el Sevilla estan molt pendents d'aquest cas. Ja han preguntat per quines són les intencions del Girona. Ara, serà el temps el que dirà. Qui arriba i qui se'n va.