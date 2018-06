Pere Pons : «Seria d'il·lusos pensar més enllà de la permanència»

La primera edició del Campus Esportiu Àlex Granell, que s'està celebrant a les instal·lacions d'El Collell, encara la seva recta final. Ahir, però, va viure una jornada d'allò més especial. No només perquè Granell ja hi ha tret el cap per viure l'experiència en primera persona amb els nens i nenes que hi participen, sinó per la presència de dos convidats d'allò més especials. Pere Pons i Eloi Amagat s'hi van deixar caure. A part de deixar-se fotografiar, signar autògrafs i xerrar una estona, tant un com l'altre van parlar del Girona i de la seva situació personal.

El primer en obrir foc va ser Pere Pons, que va mostrar-se «il·lusionat» per la propera temporada, en què el Girona estrenarà inquilí a la banqueta: Eusebio Sacristán. «La iniciarem amb moltes ganes i també moltes il·lusions. És el nostre segon any a la Primera Divisió i hem canviat d'entrenador i segurament també d'idees. Tinc ganes de tornar a demostrar a una persona que no em coneix les meves virtuts i intentar fer les coses bé», reflexionava. Després d'un any sensacional, amb una permanència aconseguida més aviat de l'esperat i lluitant per Europa gairebé fins al darrer moment, el gironí és del parer que cal «tocar de peus a terra» i fixar-se el mateix objectiu que fa un estiu. «La temporada passada va ser molt bona i fins i tot podria haver estat millor, però tots som conscients que és molt difícil repetir-ho. Seria una equivocació fer volar coloms. Hem d'intentar fer un bon any, sabent que hi haurà partits complicats. Mirarem de començar de la millor manera possible, amb bons partits, però sense creure'ns més del que som. Seria d'il·lusos pensar més enllà de la permanència».

Eloi, sense rencor

Per la seva banda, Eloi Amagat, que posa fi a nou temporades al Girona, va mostrar-se amb «ganes de trobar algun destí que m'il·lusioni per recuperar la motivació que potser he perdut aquest últim curs pels pocs minuts dels que he disposat».

Això sí, no va mostrar cap rencor al club, que no el va voler renovar i li va obrir la porta de sortida. «Estic segur que el Girona es consolidarà a Primera», va dir.

S'hi va unir Àlex Granell, que va parlar del campus. «Em feia molta il·lusió conviure amb els nens i nenes. Volia que la meva implicació fos total i així ha sigut. M'aixeco, menjo, dormo i estic amb ells en tot moment», va dir.