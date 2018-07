Un mercat de poca volada

Ho va advertir Quique Cárcel el 15 de juny, quan tot just arrencava la Copa del Món de Rússia, i el temps li ha acabat donant la raó. Aquest estiu, com sol passar els anys de Mundial, el mercat futbolístic de Primera i Segona està oferint, de moment, escassos moviments i la majoria, de poca volada. És ara, en l'inici de la nova temporada 2018/19, quan aquelles paraules del director esportiu de fa algunes setmanes prenen tot el seu sentit. «Farà falta molta paciència», va advertir, i així està el Girona, com la majoria de clubs, esperant que s'activin les operacions per concretar definitivament la plantilla que competirà per segon any seguit a l'elit. De moment a Montilivi han concretat tres operacions: el fitxatge del tècnic Eusebio Sacristán com a relleu d'un Pablo Machín que ha marxat al Sevilla, i l'execució de les opcions de compra per a Marc Muniesa amb l'Stoke City i Johan Mojica amb el Rayo Vallecano.

Aquest és el balanç després de 44 dies sense futbol, el temps transcorregut entre l'1-2 del camp del Las Palmas el passat 19 de maig, que tancava un curs per a la història, i avui, quan s'obre la darrera setmana de vacances per a uns futbolistes del Girona que estan citats per al proper 9 de juliol per començar la pretemporada amb les pertinents revisions mèdiques. Bona part de l'esquelet del curs passat està renovat. Les úniques baixes aquest estiu, fins ara, han estat les dels jugadors cedits sense opció de compra (Maffeo, Douglas, Aleix, Olunga), més un Eloi Amagat que acabava contracte el 30 de juny i ja sabia des de feia temps que no renovaria. Per tant, Cárcel té d'entrada un bloc de 18 futbolistes (Bounou, Gorka, Suárez, com a porters; Bernardo, Alcalá, Juanpe, Muniesa i Ramalho de centrals; Aday, Mojica i Planas als carrils; Pons, Granell, Borja i Timor al mig del camp; i Stuani, Choco Lozano i Portu, a dalt) amb contracte, sense que això en garanteixi, però, la continuïtat al 100%. Aquest és el problema i la solució. Homes com Stuani i Mojica, que disputen el Mundial després de brillar tot el curs passat a Girona, o d'altres com Portu i Juanpe fa temps que són a l'aparador i el risc que aparegui un comprador disposat a fitxar-los a cop de clàusula hi serà fins que el 31 d'agost a mitjanit es tanqui el mercat. El Girona ja ha deixat clar que no vol despendre's de ningú, però tampoc amaga, com va dir el director esportiu, que una venda serviria per disposar de diners frescos a l'hora de reforçar l'equip amb primeres espases. A tots aquests futbolistes, a més, se'ls han d'afegir els que la temporada passada van estar al filial, Peralada, o al juvenil –com Pedro Porro, Sergi Àlamo o Paik–, que faran la pretemporada amb el primer equip i que podrien tenir-hi la seva oportunitat si són capaços de convèncer Eusebio. I també Sebas Coris i Rubén Alcaraz, que tornen a Montilivi després de jugar cedits a l'Osasuna i a l'Almeria, respectivament, la campanya anterior.

Aquesta situació del Girona és semblant a la de la majoria de clubs de Primera, que amb prou feines han fet moviments significatius. El Betis, amb l'arribada d'Inui (Eibar) i a punt de confirmar les de Pau López (Espanyol) i Canales (Reial Societat), és un dels clubs més actius fins ara al mercat estiuenc. També ha fet feina el Vila-real, que ha fitxat Ekambi (Angers) i Gerard Moreno (Espanyol); el Celta, amb l'arribada del gironí David Juncà (Eibar) i el Sevilla de Pablo Machín amb Roque Mesa (Swansea) i Ibrahim Amadou (Lille). El següent a arribar podria ser l'internacional croat, aquests dies al Mundial, Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg), pensant en la possible marxa de Lenglet al Barça. Equips com la Reial Societat i el Leganés encara no han fet cap moviment, i el Llevant, l'únic que ha tancat és exercir l'opció de compra sobre Erick Cabaco amb el Nacional.

Amb el Mundial encetant la recta final (demà s'acabaran els vuitens i entre divendres i dissabte es jugaran els quarts, per deixar per a la setmana que ve les semifinals i la final), és d'esperar que els moviments es comencin a accelerar. Hi ha feina per fer perquè molts equips arrencaran la pretemporada en set o vuit dies. I la Lliga arrencarà en un mes i mig, a l'espera que la Federació faci el sorteig del calendari previsiblement en l'assemblea extraòrdinaria del 23 de juliol.