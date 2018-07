El Girona FC lliga Pedro Porro fins el 2022

Ni Barça, ni Madrid. Pedro Porro no ha fet cas als cants de sirena que li arribaven dels principals clubs de la Lliga i continuarà a Montilivi després d'arribar a un acord amb el Girona per renovar fins el 2022. El jugador extremeny, una de les perles del planter blanc-i-vermell, amplia i millora el seu contracte amb l'entitat gironina que, d'aquesta manera, guanya la partida a Barça i, sobretot, Reial Madrid, que havien mostrat molt d'iinterès per Porro les darreres setmanes. El Girona ha confirmat també que Porro, que al setembre farà 19 anys, realitzarà la pretemporada amb el primer equip a les ordres d'Eusebio Sacristán.

Els números de Porro la temporada passada amb el juvenil a Divisió d'Honor van ser més que espectaculars (15 gols i 30 assistències). A més a més, al tram final del curs, va ascendir al Peralada amb qui va disputar 88 minuts en 5 partits i va fer 3 gols. El seu rendiment va fer que Pablo Machín li donés l'oportunitat d'estrenar-se amb el primer equip a la Copa del Rei al camp del Llevant on va tenir 11 minuts.