El Girona convenç un Pedro Porro que refusa el Madrid i renova fins al 2022

Pedro Porro va arribar a Montilivi pràcticament com un desconegut per a l'afició. Albert Síria i els responsables esportius del planter del Girona li seguien la pista des de feia mesos. Les seves actuacions amb el Rayo Vallecano i, sobretot, amb la selecció extremenya al campionat d'Espanya, van fer que el Girona es decidís a fitxar-lo. El club de Montilivi es va moure de pressa i va guanyar la partida a alguns dels grans clubs del continent. Madrid, Atlètic de Madrid i fins i tot Bayern de Munic anaven rere les passes de Porro, que va apostar pel Girona. Menys d'un any després de la seva contractació, el seu nom ja ha agafat una dimensió fora del que és habitual en un juvenil. Els seus 15 gols i 30 assistències que va fer la temporada passada amb el juvenil de Divisió d'Honor, els 3 gols en 88 minuts amb el Peralada i el seu debut amb el primer equip del Girona a la Copa del Rei van tornar a despertar els grans clubs. Així, novament el Barça, però sobretot el Reial Madrid, van picar amb força a la porta de Porro. Tant que fins i tot diverses informacions arribades des de Madrid donaven per feta la seva incorporació a l'equip blanc. El jugador extremeny però, com va fer ara fa un any, ha tornat a apostar pel Girona. El club blanc-i-vermell va anunciar-ne la seva renovació fins al 2022. D'aquesta manera, el Girona tanca el debat i s'assegura la continuïtat de la seva gran perla del planter. Un Porro que, a més a més, realitzarà la pretemporada amb el primer equip a les ordres d'Eusebio Sacristán, tal com va confirmar ahir també el club. Als 18 anys –al setembre en farà 19– Porro és un extrem dretà explosiu i desequilibrant que va marcar diferències el curs passat a Divisió d'Honor. També ho va fer amb el Peralada en les tres estonetes de què va gaudir al tram final del curs. Tant és així que en només 88 minuts, Porro va ser capaç de marcar 3 gols. Un d'ells, al camp del Vila-real B va ser antològic, des de gairebé el mig del camp per sobre del porter groguet. Amb el primer equip, a banda d'algun entrenament, va tenir l'ocasió de debutar a la Copa del Rei al camp del Llevant.