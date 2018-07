L'aforament de Montilivi creixerà fins els 14.500 espectadors aquest estiu

L'ampliació del gol sud de l'estadi de Montilivi permetrà arribar aquesta temporada a un aforament de 14.500 espectadors. El Girona ha confirmat aquesta tarda que el projecte per construir a sobre del bar una nova grada retràctil com les de Preferent i gol nord està definitivament aprovat. L´increment permetrà sumar un miler de places a les 13.500 existents actualment. D´aquest miler, 300 es destinaran a abonats, 300 més a entrades a la venda per al públic en general i les 400 restants les ocuparan seients VIP. Amb aquesta ampliació de Gol Sud, Montilivi podrà encabir 14.500 espectadors. La nova graderia ocuparà un terreny propietat de la Universitat de Girona amb qui el Girona ha tancat un acord.

L´ampliació de l´estadi de Montilivi va començar l´any passat amb el projecte de remodelació i ampliació de les grades del Gol Nord i de Preferent que va suposar passar de les poc més de 9.200 places a les 13.500 actuals. Tot i l´increment de places, l´estadi ha registrat una mitjana d´espectadors superior als 10.000 aficionats per partit, sent el cinquè equip de Primera amb un major percentatge d´assistència durant tota la lliga. A partir de demà dimecres i fins divendres, els abonats que desitgin canviar el seu seient per la nova zona podran fer-ho, sol·licitant el tràmit a les taquilles.

El Girona tornarà a confiar la construcció d'aquestes noves grades provisionals a l'empresa suïssa Nussli, amb 75 anys d'experiència en el sector. La firma encarregada de l'ampliació assumeix al llarg de l'any més de 2.000 projectes. Les insta·lacions de Nussli són habituals en esdeveniments esportius com l'Open Banc Sabadell-Compte de Godó al CT Barcelona, on al voltant de la pista central hi construeixen un estadi circular que pot acollir més de 7.500 persones. D'altres obres desenvolupades per Nussli són la rampa de 340 metres de longitud i 26 metres de desnivell que es va instal·lar en ple centre de Marsella, per l'espectacular Red Bull Crashed Ice, una competició de patinatge de velocitat sobre gel, o els 22.000 seients temporals, a banda d'altres instal·lacions, que els suïssos van muntar al circuit d'Indianàpolis per les mítiques 500 Milles entre 1980 i 2015.