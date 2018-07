El divuitè estadi en capacitat de la Lliga, per davant dels del Leganés i l'Eibar

Tot i l'ampliació d'aquest estiu, Montilivi seguirà ocupant el lloc 18 entre els estadis de Primera Divisió en funció del seu aforament. Per darrere del camp del Girona només hi apareixen Butarque (Leganés), amb 12.000 localitats, i Ipurua (Eibar), que pot encabir poc més de 7.000 persones. Just per davant de Montilivi, en aquest rànquing, hi ha el Coliseum Alfonso Pérez del Getafe, que té capacitat per a 17.000 aficionats. El Camp Nou, amb 99.354 seients, i el Bernabéu (80.000), són els dos estadis més grans del futbol espanyol.