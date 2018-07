El Girona revoluciona el disseny de la samarreta amb les franges blanc-i-vermelles en diagonal

El Girona ha presentat aquest matí el revolucionari disseny de la nova samarreta per la segona temporada a Primera divisió. La proposta de la marca Umbro està basat, segons el club, en l'escut de l'entitat i per això s'ha optat per canviar les habituals franges blanc-i-vermelles verticals per unes en diagonal. "És un model modern, dinàmic i trencador", destaca la nota informativa que ha distribuït el Girona. Es tracta de la proposta més innovadora en el disseny de la samarreta del primer equip des de la que va crear la marca Nike per la temporada 2011/12.

La pròpia nota explica que en el procés de disseny de la nova equipació el club ha buscat diferenciar-se de la resta d'equips de Primera, traslladant a la samarreta la imatge de club modern "i l'energia que desprenen el projecte, els jugadors i la seva afició". Fent un estudi dels dissenys de les samarretes de les principals lligues europees i mundials el Girona va descobrir que a la Primera divisió espanyola el 65% de les samarretes de la temporada passada duien ratlles verticals, el percentatge més alt d'entre les 5 grans lligues europees, que de mitjana tenen el 34% d'equips amb samarretes ratllades. A l'hora de construir una imatge única entre aquest conjunt de samarretes, el club va decidir apostar per un disseny en diagonal, que aporta dinamisme, força i modernitat a unes samarretes que marquen la diferència.

Els pantalons i les mitgetes seran vermells, enlloc del negre de la temporada passada. Aquesta mesura, a més d'una qüestió estètica, afavoreix el fet de poder jugar amb la seva primera samarreta quan coincideix amb equips que també tenen samarretes ratllades. A l'esquena desapareixen les ratlles i el disseny és completament vermell. Els dorsals seran, aquesta temporada, de color blanc.

Tal i com es va anunciar ahir el Girona estrena aquest any patrocinador a la part principal de la samarreta, la casa d'apostes Marathonbet, gràcies a un acord per dues temporades. Per altra banda el lema "Orgull gironí" que l'equip va mostrar a la segona volta i que els seguidors es van fer seus de seguida es mantindrà a la part posterior del coll de la samarreta. La nova samarreta manté la senyera a la part frontal, en el mateix espai que ocupava la temporada passada.