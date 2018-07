Barça i Madrid ja han lluït els seus nous dissenys

Són ja uns quants els equips de la Primera Divisió que han tret a la llum les noves equipacions per a la temporada 18/19. El Girona n'és un. Poques setmanes enrere, va ser el torn dels dos gegants de la Lliga. El Barça va mostrar un disseny en què predominen les franges estretes; 10 de cada color, rendint així homenatge al nombre de districtes que hi ha a la ciutat. El Reial Madrid també va presentar la nova equipació. Un any més, el blanc és el color que monopolitza la samarreta.