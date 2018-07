L'afició valora positivament el nou disseny i el considera un «encert»

Les reaccions no es van fer esperar. Va ser penjar el primer video a Twitter i aparèixer els primers comentaris. Positius, la majoria. Però hi havia de tot. «Molt xula», deia un. «M'agrada!», deia un altre. Era la tònica general, tot i que també hi tenia lloc alguna opinió contraposada. «Sembla un pijama», es va arribar a llegir. Fent una consulta ràpida entre l'entorn, Diari de Girona va copsar impressions força positives.

A Pepe Sierra, president de la penya Immortal, li havia agradat. «És original i sense ser estrident, el que és bastant difícil d'aconseguir. D'altres equips han buscat això mateix i han acabat fent veritables destrosses», deia. «Només veure-la, te n'adones que és la samarreta del Girona», seguia, tot recordant que «aquella que va fer Nike (11/12) no tenia res a veure amb la imatge del club». També ho veia prou bé Raimon Nadal, de la penya Pere Pons. «És maca, moderna i atrevida. Una decisió encertada», opinava, tot i que deixava anar «certa nostàlgia» a l'abandonar «per primer cop» les ja tradicionals línies verticals. Li va fer el pes també a Ángel Martínez, exjugador del Girona la temporada 10/11. «És molt encertada, sobretot m'agrada la idea que les línies facin referència a l'escut. La preferiria sense publicitat i amb Orgull gironí al davant, però ja sabem com va això. Espero que Montilivi s'ompli de samarretes d'aquestes».