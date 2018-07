El Tottenham posarà a prova el nou Girona d'Eusebio a Montilivi

L'Europa League ha passat de llarg de Montilivi. Almenys de moment. Però l'estiu servirà, un cop més, perquè hi desfilin uns quants d'aquells futbolistes de renom que no juguen a la Primera Divisió. Si l'any passat li va tocar al Manchester City endur-se tota l'atenció dels aficionats, aquest estiu li arribarà el torn al Tottenham Hotspur. Un autèntic clàssic del futbol anglès i també europeu; un club amb molta història, que viu de nou un dels seus millors moments, tot i que encara un xic eclipsat pels gegants que competeixen a la Premier League. L'equip del nord de Londres és el convidat del 42è Trofeu Costa Brava, un torneig que des de fa pocs anys s'ha acostumat a rebre convidats de més enllà de les nostres fronteres. Aquest any, un cop més, servirà perquè la plantilla que dirigirà Eusebio Sacristán es presenti en societat.

Dos estius enrere, li tocava a l'Olympique de Marsella trepitjar la gespa de Montilivi, d'on se'n va endur la victòria. Fa dotze mesos, el convidat estrella era el Manchester City de Pep Guardiola, que va ser víctima d'un gol de Portu en un gran partit dels blanc-i-vermells, pocs dies abans d'estrenar-se a Primera. Aquest proper 4 d'agost, el rival al Costa Brava serà el Tottenham Hotspur, l'equip que entrena Mauricio Pochettino i que compta, entre d'altres, amb futbolistes com Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Dele Alli, Christian Eriksen i el golejador Harry Kane. Aquest últim és l'actual pitxitxi del Mundial de Rússia amb Anglaterra i guanyador, dues vegades, de la Bota d'Or de la Premier League. Caldrà veure si podrà ser a Girona, en funció del que faci Anglaterra al Mundial i dels dies que pugui tenir de vacances. No està gens malament, sobretot per a un conjunt que aquest últim campionat el va tancar amb una més que meritòria tercera posició, classificant-se per a la Lliga de Campions, un torneig en què en la darrera edició va superar la fase de grups tot guanyant el Reial Madrid però caient en vuitens a mans del Juventus italià. Com a curiositat, val a dir que Toni Jiménez, el que va ser entrenador de porters del Girona ara fa gairebé una dècada, exerceix aquesta mateixa funció al conjunt anglès.

Les entrades estan a la venda des d'ahir mateix a través de la pàgina web oficial del club i també a la botiga que hi ha ubicada a l'estadi de Montilivi. El partit no està inclòs en l'abonament de temporada, així que tothom s'haurà de rascar la butxaca. Això sí, els socis gaudiran d'un preu especial, siguin o no abonats. Tots aquells que no siguin socis hauran de pagar entre 25 i 50 euros per veure en directe el Girona-Tottenham. Una mica més del que costa una entrada per a un soci blanc-i-vermell. Per a ells, una localitat als Gols costa 20 euros, 30 si el seient és a la graderia Preferent i 40 a la Preferent Coberta. El preu s'eleva fins als 45 si es tracta de la Tribuna. Els socis infantils pagaran menys i la forquilla va dels 10 fins el 30 euros. El matx ja té data i hora: serà el primer dissabte d'agost, dia 4, a partir de les 8 del vespre.

L'ocasió servirà perquè el Girona disputi el seu primer partit de pretemporada a l'estadi; es presentarà en societat, i no es descarta que, com en d'altres ocasions, en els instants previs al matx es realitzi una petita presentació oficial de la plantilla i el cos tècnic, que aquest any dirigirà Eusebio Sacristán, relleu de Pablo Machín a la banqueta. Serà, en un principi i si no hi ha canvis, el cinquè amistós previst per aquest estiu. Abans, els gironins ja hauran realitzat la tradicional estada a Manchester. Allà es veuran les cares amb el Bolton Wanderers (Championship) i l'Oldham Athletic (Ligue One). D'Anglaterra, la plantilla marxarà cap a Kochi, a l'Índia. Allà, dos enfrontaments més coincidint amb la disputa del trofeu Toyota Yaris La Liga World. Els rivals: el Kerala Blasters indi i el Melbourne City australià.



Contra el Reus, també a l'agost

De mica en mica, la pretemporada del Girona va veient la llum. Si fa quatre dies només se sabia que l'equip es posaria en marxa el proper dilluns 9 de juliol i que tornaria a passar-se uns dies a Manchester, ara ja hi ha confirmats uns quants amistosos de preparació. El del Tottenham no va ser l'únic que es va anunciar ahir. Sí el que té més ressò, per l'entitat del rival. Però és que el club, aquest cop de manera més discreta i amb un breu tuit, també va informar que els blanc-i-vermells es veuran les cares amb el Reus Deportiu. El matx està previst que es disputi el proper dimecres 8 d'agost, al Municipal de la capital del Baix Camp. No hi ha hora confirmada encara.

Un any abans, el Girona llavors dirigit des de la banqueta per Pablo Machín ja va visitar Reus abans d'arrencar la temporada oficial. Va ser en un matx insípid i que va acabar amb empat a zero en el marcador. Un dia en què els gironins van confirmar una falta de punteria que els va acompanyar al llarg de tota la pretemporada i que no va aturar-se fins que la Lliga ja estava en dansa. Els reusencs, que aquest any els dirigirà Xavi Bartolo des de la banqueta, han incorporat Pol Freixanet (Fuenlabrada), Catena (Mallorca), Linares (Oviedo), Ángel Bastos (Cultural) i han pujat del filial a Adrián Guerrero.