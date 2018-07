Aleix Garcia començarà demà la pretemporada amb el nou Girona d'Eusebio

El Girona torna demà als entrenaments amb una doble sessió a les noves instal·lacions del PGA de Caldes (10.30 i 18.30) en paral·lel a les proves mèdiques que els membres de la plantilla aniran fent durant els primers dies de la setmana.

Hi seran tots els jugadors que tenen contracte del primer equip més Sebas Coris i Rubén Alcaraz, que tornen després d'haver estat cedits el curs passat a l'Osasuna i a l'Almeria, de Segona, respectivament.

Eusebio també comptarà amb diversos futbolistes del Peralada i amb Aleix Garcia, que viurà la segona campanya cedit a Montilivi pel City. L'operació encara no està tancada i s'estan acabant de tancar els darrers serrells, però com que ja es dona per fet que tirarà endavant el migcampista podrà començar la pretemporada amb la resta de companys.

Els qui faltaran a la cita seran els tres mundialistes: Stuani, Mojica i Bounou, que estan de vacances i no s'incorporaran fins a finals de juliol en una data encara per acabar de concretar en cada un dels tres casos.