Un total de 350 socis passaran a ser abonats del Girona a partir de demà

En plena campanya d´abonaments i amb l´objectiu de superar el sostre al qual es va arribar aquesta passada temporada, el Girona informava ahir a la tarda que a partir de demà, un total de 350 socis, els que ocupen les primeres posicions de la llista d´espera, tindran la possibilitat d´accedir als abonaments que el club posarà a disposició per tramitar així noves altes. Tots aquests socis poden consultar l´ordre d´aquesta llista mitjançant la web del club. Per donar-se d´alta, s´hauran de dirigir a les taquilles de Montilivi a partir de les 9 del matí de demà, i també a través de la zona de socis de la web oficial del club.

Aquests nous abonats no seran dirigits tots a la nova graderia que s´està construint al Gol Sud de l´estadi, sinó que també s´ubicaran a l´altre costat del camp, al Gol Nord.

Els llocs de qualsevol d´aquests socis que no aprofiti l´oportunitat per fer-se abonat, o també les baixes dels actuals abonats que no hagin renovat, passaran a disposició dels socis que «ocupen les posicions successives en la llista d´espera», com informava el club mitjançant un comunicat. Recordaven que aquests 350 socis tenen tota aquesta propera setmana per donar-se d´alta, fins al 15 de juliol. Si no ho fan, perdran la seva prioritat, cosa que podran aprofitar els que els segueixin a la llista.