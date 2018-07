Aleix Garcia tornarà a jugar amb el Girona cedit pel City i avui ja participarà en l'inici de la pretemporada

Cinquanta-un dies després de la victòria per 1-2 al camp del Las Palmas que va servir per tancar en una exitosa desena posició l'any del debut a Primera, el Girona torna avui a l'activitat per preparar la que ha de ser la temporada de la seva consolidació a l'elit. Ho farà amb un nou tècnic a la banqueta, Eusebio Sacristán, l'encarregat de fer oblidar Pablo Machín, i de moment sense cares noves damunt de la gespa. De moment estan citats a les dobles sessions d'avui (10.30 i 18.30) als camps del PGA Catalunya els catorze futbolistes del primer equip que no van anar al Mundial (Stuani, Mojica i Bounou s'incorporaran a finals de mes, en una data encara per concretar en cada cas, després del seu pas per Rússia); Coris i Alcaraz, que tornen d'una cessió, i quatre futbolistes del Peralada, Marc Vito, Andzouana, Soni i Pedro Porro. També hi serà el migcampista Aleix Garcia, que tornarà a jugar a Montilivi cedit pel City tot i que l'operació encara no està totalment tancada. A l'espera que es concreti en els propers dies, Aleix ja es posarà avui a les ordres d'Eusebio per no perdre pistonada en l'inici de la pretemporada. El curs passat no va tenir els minuts que hauria desitjat i ara espera que amb el canvi a la banqueta pugui tenir més protagonisme i aprofitar, com ha fet Maffeo, l'aparador del Girona per explotar com a jugador d'elit.

En paral·lel als entrenaments, els jugadors aniran passant les revisions mèdiques entre avui i dimecres. El Girona treballàr al PGA fins al dia 18, quan posarà rumb a Manchester per dur a terme l'habitual estada a les instal·lacions del City fins al dia 25. La següent parada serà l'Índia (Cochin) per disputar-hi dos amistosos els dies 27 i 28 de juliol. A falta d'acabar de concretar la resta de la pretemporada, també estan marcades les cites del 4 (el Tottenham visitarà Montilivi per disputar el Costa Brava) i el 8 d'agost (amistós a Reus). La Lliga arrencarà el cap de setmana del 18-19 d'agost però el calendari no se sabrà fins al 24 de juliol.