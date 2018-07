Cárcel: "Estem pendents de si es quedaran el 100% dels futbolistes que tenim"

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha comparegut aquest dilluns davant els mitjans per valorar l'estat actual del mercat de fitxatges coincidint amb l'inici de la pretemporada i ha subratllat que, després d'un any "fabulós", es torna a començar "de zero" i resulta clau no perdre "peces importants". Cárcel ha recordat que compten amb "un bon nombre de jugadors amb contracte", per la qual cosa insta a tenir "paciència", ja que "el mercat està sent lent".

"Estem pendents de si es quedarà el 100 per cent dels futbolistes que tenim, que és el que volem. A poc a poc tot s'anirà veient", ha sentenciat. Tot i així, Cárcel també s'hi ha mirat a deixar entreveure que alguna venda podria ser convenient per poder afrontar més operacions. En aquest sentit, el director esportiu del Girona s'ha referit al nom del central canari Juanpe, un dels futbolistes en els quals podria estar interessat el Sevilla de Pablo Machín per cobrir la possible marxa del francès Clément Lenglet al Barcelona.

"Juanpe té un contracte de quatre anys i la nostra intenció és que continuï el gruix del grup, perquè estem en fase de creixement", ha apuntat Cárcel, que ha advertit que, com més triguin les ofertes, seran "menys flexibles". D'aquesta manera, el director esportiu donava a entendre que, si no es tanquin aviat les possibles sortides, el club es remetrà a les clàusules de rescissió dels futbolistes, que, en el cas de Juanpe, puja fins als 12 milions d'euros.

A més, Quique Cárcel també ha reconegut que estan treballant per incorporar algun jugador per al carril dret, una posició que després de l'adéu de Pablo Maffeo només compta amb Aday Benítez. Cárcel ha admès que la renovació de Yassine Bounou, que acaba contracte el 2019, està bastant encarrilada. Sobre el migcampista David Timor, que les últimes hores ha estat relacionat amb clubs com Las Palmas, el director esportiu blanc-i-vermell ha afirmat que volen que continuï.

Finalment, Cárcel també ha insistit en "la dificultat" que tindran aquest any, el segon de l'equip en la màxima categoria del futbol espanyol. "No podem oblidar que encara som principiants a Primera divisió, hem de ser molt previnguts", ha conclòs.