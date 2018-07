Eusebio i el seu equip: Les cinc cares noves de la banqueta del Girona

A l'espera de cares noves damunt la gespa, allà on se n'acumulen és a la banqueta. Després de quatre anys amb el mateix cos tècnic, el canvi d'Eusebio Sacristán per Pablo Machín comporta una renovació gairebé total en l'equip de treball, amb l'arribada de cinc professionals amb àmplia experiència en el futbol professional disposats a col·laborar en el salt de qualitat que busca el Girona. Dels quatre acompanyants d'Eusebio, el més conegut és sens dubte Onésimo Sánchez pel seu passat com a futbolista i entrenador. Els altres col·laboradors del míster són el tècnic Juan Carlos Andrés i el preparador físic Gerardo Izaguirre, que ja havien treballat amb ell a la Reial Societat, més Aitor Unzué, que assumirà les tasques d'analista. De l'antic cos tècnic de Machín només en queda el preparador de porters Omar Harrak, l'únic que no va prendre el camí cap a Sevilla que sí van agafar el segon Jordi Guerrero; el preparador físic Jordi Balcells i l'analista Carlos Martínez.

Eusebio, nascut a La Seca fa 54 anys, no necessita gaires presentacions. Va jugar set anys amb el Barça i va formar part del Dream Team de Johan Cruyff, amb el qual va guanyar quatre lligues i per damunt de tot la Copa d'Europa de Wembley contra el Sampdoria el1992, entre molts d'altres títols. També va passar pel Valladolid, l'Atlètic i el Celta. Amb 648 partits és el tercer futbolista que més n'ha jugat en la història de la Lliga, superat només per Zubizarreta i Raúl. Un cop retirat va formar part del cos tècnic del Barça de Frank Rijkaard i posteriorment, el 2009, va debutar com a primer entrenador al Celta, a Segona A. El següent destí va ser el filial del Barça, que va dirigir quatre anys. El novembre de 2015 va arribar a la Reial Societat, on va romandre fins que el van destituir pels mals resultats aquest mes de març. A Anoeta Eusebio ja hi va tenir de col·laboradors al tècnic Juan Carlos Andrés i el preparador físic Gerardo Izaguirre. Andrés, de 41 anys, és natural de Vigo i quan va ser reclamat per l'entrenador del Girona era el seleccionador gallec d'aficionats havent passat abans per les banquetes de Gondomar, Gran Preña, Alondras, Rápido de Bouzas (on va estar cinc anys) i Boiro. Izaguirre, de 51 anys, és natural de Mondragon i té una llarga experiència al futbol professional com a preparador físic després del passar per clubs com l'Hèrcules (1997/98), Logronyès (1998/2001), Ciudad de Múrcia (2001/03), Xerez (2003/05), Rayo Vallecano (2005/06), Salamanca (2006/08), Gimnàstic (2008/09), Celta (2009/10), Osca (2010/12) i Alabès, el seu últim club abans de marxar a Sant Sebastià.

Al Girona la funció de segon entrenador la farà Onésimo Sánchez, que complirà 50 anys el mes que ve. Nascut a Valladolid, va jugar amb l'equip de casa seva i també amb el Cadis i el Barça, i es va fer conegut pels seus regats impossibles. També va jugar amb el Rayo i el Sevilla, entre d'altres. Com a tècnic va estrenar-se amb el Valladolid B. Després va estar a l'Osca (2008), club on tornaria el curs 2010/11 a Segona A, i també va viure noves experiències al filial del Valladolid i fins i tot al primer equip, on va rellevar el 2010 José Luis Mendilibar, a Primera, tot i que tampoc va acabar la temporada. El Múrcia, a Segona A (2013), i el Toledo, a Segona B (2015/18), van ser les seves darreres banquetes. També ha exercit de comentarista radiofònic al Tablero Deportivo de RNE.

L'analista Aitor Unzué és fill de l'exporter i entrenador Juan Carlos, que havia sonat com a relleu de Machín a Montilivi abans que arribés Eusebio. Va nèixer a Pamplona, el mes que ve farà 27 anys. Era un migcampista prometedor format al Gavà, on va passar-hi deu anys, amb el qual va arribar a Tercera. També va jugar al Sabadell B i al Santfeliuenc. El curs passat va començar a fer d'analista al costat del seu pare, al Celta.