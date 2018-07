Preparatius a Montilivi per a les obres de millora

Aquests dies s'estan fent a Montilivi diversos preparatius per les obres de millora que el Girona impulsarà aquest estiu, com ara l'ampliació de la grada del gol sud (es preveu que comenci abans de final de mes) i les de renovació de la megafonia i el videomarcador. També s'ha de desenvolupar el canvi del sistema d'il·luminació per adequar-lo a les necessitats de LaLliga, una inversió que supera el milió i mig d'euros. Aquests preparatius de les millores també han arribat a la grada de gol nord. Tot haurà d'estar a punt a mitjans d'agost.