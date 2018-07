Un pessic de Mundial per al Girona

Gianni Infantino, president de la FIFA, deia divendres que el de Rússia havia sigut «el millor Mundial de la història». Pel Girona, la competició que avui acaba a Moscou amb la final entre França i Croàcia, haurà sigut, en qualsevol cas, històrica: la primera Copa del Món amb presència de futbolistes de l'equip de Montilivi en el major aparador possible i la possibilitat d'ingressar més de mig milió d'euros gràcies a aquest fet. Perquè la FIFA paga als clubs 7.236 euros per jugador i dia de concentració i competició al Mundial, comptant des del 31 de maig i fins l'endemà de l'eliminació, hagin tingut protagonisme (com va ser el cas de Mojica i Stuani) o s'hagin quedat sense minuts (com Bounou). Dels gairebé 400 clubs beneficiats el que més s'endurà és, curiosament, el Manchester City, un dels copropietaris del Girona, amb 4'4 milions d'euros. Madrid, Chelsea, Tottenham –rival al Torneig Costa Brava– i Barça, tanquen aquest «Top-5» segons els càlculs de l'agència especialitzada en màrqueting de dades Tonka Communications.

El Girona ha tingut tres futbolistes al Mundial, però tots computen diferent per diferents particularitats. El cas més clar és el de Bounou, que tot i no haver tingut cap minut en tres partits amb el Marroc, aportarà 195.372 euros. Com que el porter ja era al club la temporada passada, no s'haurà de compartir els diners amb cap altre equip. Bounou va estar 27 dies concentrat, sumant els 14 de la preparació i els 13 en joc.

La norma de la FIFA diu que la xifra a percebre s'ha de repartir entre els clubs en què ha estat el jugador en les dues últimes temporades. Així, el Girona veurà reduïts els ingressos per Mojica (una part se l'enduria el Rayo, que l'ha tingut cedit a Montilivi l'últim any i mig, fins que fa unes setmanes es va concretar la seva compra) i per Stuani (que abans de fitxar pel Girona jugava al Middlesbrough). El colombià va caure eliminat a vuitens per Anglaterra a la tanda de penals. Va estar 35 dies en competició, els quals haurien de representar 253.260 euros, que es veuran reduïts a uns 200.000. Stuani, per la seva banda, va ser qui va arribar més lluny, a quarts, eliminat per França. En el seu cas el Girona hauria de rebre 4.217 euros per dia (i n'hi va estar 38) i la resta serien per al Middlesbrough. S'ingressaran uns 160.000 euros. La suma total se situa per sobre del mig milió d'euros.



Mojica, el primer

Per al record sempre quedarà que Johan Mojica, el 19 de juny passat, es va convertir en el primer futbolista del Girona que juga un Mundial. Va sortir de titular amb Colòmbia contra el Japó i tot i que el seu equip va acabar perdent (1-2), es va poder classificar per als vuitens de final com a líder de grup. El carriler tampoc es va moure de l'onze ni contra Senegal ni contra Polònia, i s'hi va mantenir en el duel de vuitens davant d'Anglaterra, decidit als penals pels britànics.

Stuani va veure la fase de grups des de la banqueta. La lesió de Cavani, autor dels dos gols de l'Uruguai (2-1), a vint minuts del final del partit de vuitens contra Portugal li va donar els primers minuts. Era el 30 de juny. Stuani va ser titular als quarts contra França, on la seva selecció va caure eliminada (0-2) en no haver-se recuperat el davanter del PSG.

El Marroc de Bounou es va quedar a la fase de grups. El porter del Girona va veure els tres partits des de la banqueta. El titular va ser Munir, suplent del Numància.