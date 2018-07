Borja García: "Al Girona és on soc més feliç"

Borja García ha segellat aquesta tarda la seva renovació pel Girona fins el 2022 en un acte a l'Hotel Camiral del PGA de Caldes de Malavella. El mitjapunta madrileny, que tenia contracte fins el juny del 2019, ha reconegut que va tenir dubtes a l'hora de decidir-se. "Hi he pensat molt. Quan vaig venir m'havia marcat l'objectiu de pujar i jugar a Primera. Ho vaig aconseguir i per això vaig plantejar-me de si havia tancat una etapa. Les etapes s'acaben quan no ets feliç i jo aquí ho sóc. No s'ha acabat la meva etapa aquí perquè és on sóc més feliç i on més se m'ha valorat", ha assegurat Borja. De la seva banda, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel ha explicat que Borja García "encara té marge per créixer" i que confia que "faci un pas important endavant".