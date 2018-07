Pendents dels cedits del City

A poc més d'un mes per a l'inici de la lliga, els moviments de mercat, al Girona, continuen sent escassos, per no dir inexistents. Més enllà de l'aplicació de les clàusules que permetien quedar-se en propietat Marc Muniesa i Mojica, i de la reedició de la cessió d'Aleix Garcia per part del City (una operació pendent de tancar-se), no hi ha hagut ni altes ni baixes. El final del Mundial pot servir per accelerar els moviments, però també serà bàsic saber al més aviat possible si algun dels membres de l'actual plantilla, amb qui es compta, acaba sortint perquè algú en paga la clàusula (Juanpe, Stuani, Portu, Timor són alguns dels futbolistes amb ofertes). Les novetats també passaran, un estiu més, per Manchester. Dijous el Girona marxa per fer l'habitual estada a les instal·lacions del City i aquesta pot ser una bona excusa perquè els responsables esportius dels dos clubs acabin de concretar quins jugadors arribaran cedits a Montilivi a banda d'Aleix.

Fa de mal dir quants jugadors arribaran per la via City però tot fa pensar que seran menys que el curs passat. La idea és que en siguin menys i que marquin més diferències i puguin disposar de més minuts. Quique Cárcel ja admetia abans del Mundial que no es podia repetir un cas com el de Douglas Luiz, que amb prou feines va comptar per a Pablo Machín i va acabar tenint una aportació testimonial en 15 partits. Qui vingui, evidentment sense que ningú li regali res, ha de jugar o, almenys, ha de comptar per a l'entrenador. Douglas està fent la pretemporada amb el primer equip del City sense que se sàpiga quin serà el seu futur. A les ordres de Pep Guardiola també hi treballa aquests dies una de les joies de la corona del club britànic, Brahim Díaz. Aquest estiu se l'ha relacionat amb el Girona i amb el Leeds però ell mateix assegura que no té cap intenció de sortir de Manchester. Tot i la seva joventut (18 anys) està convençut que pot convèncer Guardiola i esgarrapar protagonisme al primer equip del City.

El plantejament que aquest estiu fa el Girona amb els cedits del Manchester City el va deixar clar dilluns passat Quique Cárcel en l'inici dels entrenaments. «La nostra idea és que no en vinguin un nombre gaire elevat. El curs passat van ser cinc. Aquest any si són dos o tres serien una bona xifra», va subratllar, sense descartar que un d'aquests fos Douglas Luiz en cas que Eusebio el trobés interessant. «Eusebio ha de veure què té a la plantilla i potser si li vol donar un toc diferent ho parlarem amb ell i veurem quins perfils es poden incorporar», va destacar. Pablo Maffeo, que s'ha desvinculat del club anglès per fitxar per l'Stuttgart, és sens dubte el futbolista que més ha rendit en tres temporades de col·laboració entre el Girona i el City. La resta de jugadors han tingut molt menys protagonisme. Maffeo va jugar 33 partits la temporada passada, i també havia tingut un paper notable en la segona volta del curs anterior a Segona. La seva etapa a Montilivi havia començat el 2016. De la resta de cedits, Lejeune és el que més va jugar (2015/16) però era un futbolista conegut pel Girona perquè l'any anterior ja havia estat aquí i la manera de poder-ne disposar un segon any va ser que el City el fitxés i el portés a prèstec. Rubén Sobrino va ser un cas semblant (els anglesos el van fitxar del Ponferradina per enviar-lo a Girona), però les lesions li van passar factura.

La col·laboració entre els dos clubs també ha provocat fracasos sonats. El curs passat, per exemple, Marlos Moreno i Larry Kayode van acabar fent les maletes al mercat d'hivern vist l'escàs protagonisme que tenien. Cap gol i aparicions en comptagotes. Un any enrere va sortir malament l'arribada d'Angeliño al mercat d'hivern, que sense haver debutat, va optar per tornar a marxar entenent que no se'l valorava prou. Nwakali, el curs 2015/16, també va marxar sense haver-se estrenat.