El Peralada amortitzarà el dèficit de 60.000 euros en els pròxims tres anys

El Peralada, el primer filial del Girona, va celebrar ahir al migdia al camp de futbol municipal la seva assemblea de socis. N'hi van assistir poc menys de mig centenar, i es van aprovar sense problemes tots els punts de l'ordre del dia. Un dels temes estrella va ser, en l'apartat econòmic, el pla que ha desenvolupat la junta directiva de Miquel Llobet per eixugar el dèficit de 60.000 euros que s'ha generat a conseqüència de l'impagament d'una subvenció que el club esperava rebre de la Federació Espanyola. Un decret llei de principi d'any deixava fora d'aquesta ajuda els equips filials i malgrat que Girona i Peralada són clubs diferents, tot i el seu acord de filiació, els empordanesos no han pogut fer res per aconseguir uns diners que representen una part important del pressupost. «Amortitzarem aquest dèficit en els pròxims tres anys, a comptar a partir d'aquest curs», va explicar Llobet.

Així, el pressupost d'aquesta temporada 2018/19 preveu una despesa de 290.000 euros i uns ingressos de 315.000, amb la qual cosa els 25.000 de superàvit que es generarien anirien destinats a cobrir la incidència. També es farà durant els propers tres anys el Pla de millora en les infrastructures. El Peralada està promovent arranjaments a l'estadi, tot i que és municipal, als vestidors, despatxos i, fins i tot, al terreny de joc, que serà tres més llarg i gairebé tres metres més ample. En el futur, l'any que ve, també es podria canviar la gespa, a petició del Girona, que vol que el seu primer filial jugui a Segona B amb les millors condicions possibles. En l'assemblea també es van anunciar els preus del carnet de soci: 140 euros (general), 170 (tribuna), 70 (jubilat), 100 (tribuna jubilat), 60 (de 18 a 25 anys), i junior (fins a 18 anys), 35; els pares amb nens al futbol base entraran de franc al camp i si volen seure a tribuna gaudiran del 50% de descompte.