Cárcel continua pendent de les possibles vendes per fer nous fitxatges

És el que té competir a Primera Divisió i estar entre els millors. La disputa del Mundial de Rússia ha fet que el mercat vagi a un ritme molt més lent que de costum. També respecte a la Segona A, on els moviments són continus cada dia a la majoria d'equips. A Primera no. El ritme el marca un mercat internacional paralitzat pel Mundial. Un cop finalitzada la cita de Rússia les operacions començaran a desencallar-se arreu i també a Girona. De moment, a Montilivi els únics moviments que s'han produït han estat les compres definitives de Mojica al Rayo (5 milions) i de Muniesa a l'Stoke City (3,5). De cares noves però, cap, llevat de Coris i Alcaraz, que tornen de les seves cessions a l'Osasuna i l'Almeria, respectivament. En aquest sentit, ahir el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, incidia en el discurs que va fer la setmana passada, que s'està pendent de si es ven algun jugador. «Tenim clar els objectius que volem assolir però també depèn de si es realitza algun traspàs o no. La idea la tenim molt clara», detallava.

La compra de Muniesa i Mojica ha suposat una despesa molt forta per a un Girona gens habituat a aquest titpus de moviments. És per això que arran del gran rendiment d'homes com Mojica, Juanpe, Portu o Stuani se senten els cants de sirena que que arriben d'equips que estan interessats en aquests jugadors. En aquest sentit, Cárcel assegura que si no entren diners per vendes, el Girona s'haurà de moure «d'una altra manera». «El mercat va avançant i si no hi ha vendes al final haurem de fer incorporacions d'alguna altra manera». En aquest sentit, és possible que aquest escenari passi per l'ajuda del Manchester City, com ha succeït en temporades anteriors en els casos de Lejeune o Sobrino, jugadors fitxats i cedits pel conjunt anglès al Girona, que no hi podia accedir.

Sigui com sigui, i a l'espera que el mercat comenci a moure's i arribin els fitxatges que demana l'afició, el màxim responsable esportiu aposta per estar tranquils. «Tampoc manquen tantes peces. Si al final no hi ha cap venda, tindrem el gruix de la plantilla de l'any passat», recordava Cárcel. Això sí, el barceloní destacava que «depenent de les vendes que hi pugui haver, podran venir més o menys jugadors».

D'altra banda, ahir el portal Calciomercato assegurava que el Girona és un dels equips interessats en Bruno Martella. Es tracta d'un carriler esquerrà, de 25 anys que juga al Crotone, de la Serie B italiana. El seu club en demanaria uns dos milions d'euros.