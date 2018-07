La felicitat de Borja García

Titular indiscutible en la primera temporada de l'equip a la màxima categoria, el Girona tenia clar que volia continuar comptant amb Borja García per més temps. El màxim responsable esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, així l'hi va fer saber abans d'acabar el curs passat. Tanmateix, no va ser fins la setmana passada que l'operació es va confirmar. Temps que ha necessitat Borja García per acabar de decidir-se, adonar-se que la seva etapa al Girona no s'havia acabat i dir el «sí» definitiu a Cárcel fins al 2022. Ahir i ja amb la pretemporada en dansa, el mitjapunta madrileny va escenificar la seva ampliació de contracte a l'Hotel Camiral del PGA de Caldes de Malavella al costat de Cárcel i del president, Delfí Geli. «Hi he pensat molt. Volia rumiar-hi aquest estiu perquè quan vaig arribar em vaig marcar els reptes de pujar a Primera Divisió i de jugar-hi amb el Girona. Els he complert però pensant-hi aquestes setmanes, em sembla que les etapes s'acaben quan es deixa de ser feliç. I jo aquí ho soc. He pres la decisió correcta», relatava Borja tot detallant com l'havia anat madurant.

Bona part del mèrit que Borja García hagi decidit quedar-se i no acceptar alguna de les propostes en ferm que tenia sobre la taula ha estat de Quique Cárcel. El director esportiu gironí confia cegament en el de Villaverde. El seu fitxatge el 2015 va ser una aposta, amb el lògic vistiplau aleshores de Pablo Machín, del barceloní, que continua confiant-hi al cent per cent. És més, Cárcel és de l'opinió que el madrileny ha de créixer encara molt més com a futbolista. «Ens ha donat molt des que va arribar i considero que té encara marge de creixement, sobretot pel que fa a estadístiques. Estic convençut que farà un pas endavant important», deia. Cárcel va voler-li agrair a Borja la seva aposta pel Girona malgrat tenir propostes d'altres llocs.

Borja García va negar que la seva continuïtat al Girona tingui res a veure amb el canvi a la banqueta de Machín per Eusebio Sacristán. «La renovació no va en funció de l'entrenador. He estat feliç amb Machín i espero ser-ho també ara amb Eusebio», deia. En aquest sentit, Borja García sí que reconeixia que l'estil de joc d'Eusebio lliga més amb el seu. «Pel que he vist dels seus equips el seu joc es relaciona molt amb el meu. Estic content amb el nou cos tècnic», assegurava. Borja García considera que enguany s'obre una nova etapa. «Hi ha una nova metodologia, amb persones noves al cos tècnic que segur que donaran aire fresc a la plantilla».

Una de les assignatures pendents de Borja García la temporada passada va ser el gol. L'exjugador del Còrdova va repartir cinc assistències de gol als seus companys però de cara a porteria, individualment, només va signar dues dianes (contra Llevant i Las Palmas). «Segurament ha estat una de les xifres més baixes de la meva carrera. Estic segur que la milloraré», deia ahir. En aquest sentit, En les seves tres temporades a Montilivi, Borja García ha marcat 3 (2015-16), 7 (16-17) i 2 (17-18) gols respectivament. La seva millor xifra són els 19 gols el curs 11-12 a Segona A amb el Còrdova i els 9 l'any següent amb el Madrid Castella. «Som a Primera i se m'ha requerit una funció que no era d'arribar sinó de treballar més. Intento millorar cada any i ser una peça bàsica per ajudar l'equip», deia.

Borja García no està preocupat per la manca de cares noves a la plantilla aquest estiu. El madrileny recorda que «la base que va fer una grandíssima temporada continua» i que cal estar «tranquils i pacients». «Esperarem els companys mundialistes i després els que vinguin, benvinguts siguin. Amb la base que tenim, esperem fer una gran campanya».