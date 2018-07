Els jugadors del Girona a les xarxes: un reflex del que es veu al camp

El boom de les xarxes socials arriba a qualsevol àmbit de la societat. Tothom les utilitza per mostrar les rutines diàries als seus seguidors i els jugadors del Girona no són menys. La major part dels membres de la plantilla comparteixen el seu dia a dia a través d'Instagram i Twitter, convertint així els seus perfils en un mirall del que els aficionats poden veure al terreny de joc.



Val a dir, però, que, tot i que el futbol és l'element comú dels seus perfils, hi ha diferències entre ells. N'hi ha que publiquen amb una gran regularitat i d'altres molt menys actius, així com també hi ha alguns que opten per deixar de banda el futbol en les seves publicacions.





El futbol com a punt de partida

Mirem el futur amb optimisme. 4 partits, 2 a Montilivi. Feu-nos costat com sempre que us debem la victòria d´avui. pic.twitter.com/kSMUzpmI53 — Àlex Granell (@A_Granell) 22 de abril de 2018



Assumim les crítiques i ens preocuparem per donar la millor versió divendres vinent a Montilivi.

Als que s´han desplaçat i als que heu animat des de casa,gràcies!

Aquest equip mereix tot el respecte i admiració ja que avui s´ha aconseguit la permanència, una fita complicadíssima. pic.twitter.com/MbyNefYZ5Y — Àlex Granell (@A_Granell) 8 de abril de 2018

A Instagram, publicacions més personals

?????? Una publicación compartida de Bernardo Espinosa (@bernardo_ez) el 23 Jun, 2018 a las 11:29 PDT

Grans dies amb molt bona gent!!! #elcomiatdel6 Una publicación compartida de Marc Muniesa (@muniesa) el 3 Jun, 2018 a las 12:13 PDT

A l'estiu és moment de desconnectar

Carles Planas, el diferent



Borja, Juanpe o Alcalá, entre els menys actius

Qualsevol perfil dels jugadors del Girona està dominat pel blanc-i-vermell. Fotografies de partits, entrenaments, viatges amb l'equip, etc. Molts d'ells aprofiten per anunciar el partit de la jornada o per mostrar els seus sentiments en finalitzar el matx.Menció especial mereix el capità,, que sempre és el primer en piular després d'un partit, especialment en la derrota, amb l'objectiu d'animar els aficionats.Majoritàriament, les fotografies que pengen els jugadors a Instagram estan vinculades al futbol. No obstant això, en aquesta xarxa social també hi ha lloc per la família i els amics, diferenciant-se així de Twitter.Si hi ha un moment de l'any en què els jugadors deixen a un costat el futbol és a l'estiu. Les seves xarxes s'omplen de fotografies i publicacions de viatges familiars o amb amics. Aquest any, també de casaments, ja que dos jugadors de la plantilla (Granell i Juanpe) han celebrat els seus.L'únic jugador de la plantilla que opta per deixar de banda el futbol és Carles Planas. El seu Instagram és ple de fotografies personals i, de fet, tan sols ha penjat una fotografia del Girona, el dia de la seva presentació.Hi ha diversos jugadors que prefereixen no fer públic el seu dia a dia. La llista dels menys actius a les xarxes l'encapçala Borja Garcia, a qui no es pot trobar ni per Instagram ni per Twitter. N'hi ha d'altres com Juanpe o el 'Choco' Lozano que no tenen Twitter o Alcalá, que no té Instagram.