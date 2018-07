El Girona s'interessa pel fitxatge de l'extrem dretà del Cadis Salvi Sánchez

El Girona s'ha gastat ja més de 8 milions d'euros per quedar-se en propietat Marc Muniesa i Johan Mojica. Aquesta despesa ha limitat econòmicament les altres operacions que té engegades el club i que passen també per fer desemborsaments. És per això que el director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, reitera tot sovint que els moviments pel que fa a altes depenen, ara per ara, de les possibles vendes que hi pugui haver. És a dir, si entra caler, el Girona podrà reinvertir-lo per fer incorporacions.

En aquest sentit, un dels objectius del Girona és el jugador del Cadis Salvi Sánchez. L'extrem dretà, de 27 anys, ha estat un dels jugadors més desequilibrants de Segona A els darrers dos anys i el Girona s'hi ha fixat. Amb contracte fins al 2022 i una clàusula de 8 milions, el representant del jugador ha transmès al Cadis l'interès del Girona per contractar el jugador. De moment, però, la proposta encara no és sobre la taula del Cadis. Sí que n'han fet d'ofertes, i han estat refusades, el Llevant i el Leganés.