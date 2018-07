El Girona s'instal·la a Manchester i ja treballa a la City Football Academy

El Girona va instal·lar-se a primera hora d´ahir a la tarda a la Ciutat Esportiva del Manchester City per continuar la seva posada a punt aquesta pretemporada. Veure l´Etihad Stadium i les luxoses instal·lacions de la City Football Academy no va resultar nou per a la plantilla del primer equip ja que tots –llevat del Choco Lozano– ja hi havien estat l´any passat o bé l´anterior. Sí que va deixar bocabadats als joves del Peralada Marc Vito, Èric Montes, Pedro Porro, Kevin Soni i Yhoan Andzouana que s´estrenen a Manchester. Tota una experiència, que continua sent un autèntic privilegi per al Girona malgrat ser ja la tercera temporada consecutiva que hi és. Formar part del City Football Group permet al conjunt gironí gaudir i explotar unes instal·lacions buides actualment perquè el primer equip del Manchester City està fent una gira pels Estats Units.

L´expedició va marxar d´hora al matí cap al Prat de Llobregat, des d´on va agafar un vol amb destí Manchester, on van arribar cap al migdia. Sense temps per perdre, Eusebio Sacristán va dirigir ja al vespre la primera sessió d´entrenament a terres angleses. En seran unes quantes ja que, de la mà del nou preparador físic de l´equip, Gerardo Izaguirre, l´equip no gaudirà pràcticament de cap moment de descans. El cos tècnic té dissenyades dobles sessions cada dia llevat dels dies de partit. L´estrena serà demà passat (16:00) al County Ground Stadium de Leyland contra el Bolton Wanderers, de la segona divisió anglesa. El Girona disputarà un segon partit amistós dimarts que ve a les instal·lacions de la City Football Academy contra l´Oldham Athletic, un rival contra el qual ja es va enfrontar la temporada passada.

El Girona ha viatjat a Anglaterra amb tots (18) els jugadors disponibles del primer equip i cinc joves del Peralada, però sense cap cara nova. A l´espera dels primers fitxatges, les principals novetats són, de moment, les tornades de Rubén Alcaraz i Sebas Coris després de les cessions a Almeria i Osasuna, respectivament. A més a més, repeteix estada Aleix Garcia, que repetirà cessió, i Muniesa ho fa ja com a jugador en propietat. Les úniques absències són les de Mojica i Stuani, encara de vacances després de jugar el Mundial.

A la banqueta és on sí que n´hi ha, i un bon grapat, de cares noves. L´adeu de Pablo Machín, al Sevilla, va comportar també la sortida de Jordi Guerrero, Jordi Balcells i Carlos Martínez. Tot plegat ha fet que només Omar Harrak continuï del cos tècnic del curs passat. Eusebio Sacristán és el nou míster del Girona i amb ell han aterrat dos tècnics més, Onésimo Sánchez i Juan Carlos Andrés, a més a més del preparador físic Gerardo Izaguirre i de l´analista Aitor Unzué.

El Girona treballarà a Manchester, allunyat de la calor, fins dimecres que ve, abans de continuar la pretemporada a l´Índia. Allà l´esperen dos partits contra el Kerala Blasters i el Melbourne City a la ciutat de Kochi divendres i dissabte de la setmana entrant.

Mentrestant, el màxim responsable esportiu del club, Quique Cárcel, continua regirant el mercat i pendent de les operacions que té obertes per reforçar l´equip. El barceloní és conscient que calen fitxatges malgrat que de moment la base de la temporada passada es manté intacta. Les úniques sortides han estat les de Pablo Maffeo, Eloi Amagat, Michael Olunga i Douglas Luiz. Els tres últims no van comptar amb gaires minuts la temporada passada. En canvi, sí que sembla més urgent reforçar la banda dreta de la defensa on Maffeo, traspassat pel City a l´Stuttgart a canvi de 10 milions, ha estat indiscutible.

A banda del lateral dret, el Girona també necessita reforçar d´altres posicions. La davantera, sense Olunga i pendent del que pugui passar amb Stuani, n´és una altra.

Caldrà veure també quina intenció té Eusebio pel que fa al sistema, ja que si manté el sistema de tres centrals i carrilers, potser faria falta un altre home de banda. Al mig del camp, els adeus d´Eloi Amagat i Douglas Luiz no són tan sensibles sobretot perquè Aleix continua.

Ara bé, tot plegat pot canviar en el moment en què un equip vingui amb la clàusula de rescissió –o una xifra que s´hi acosti– i s´endugui un dels jugadors més destacats. En aquest sentit, els que més pretendents tenen són Juanpe Ramírez, Johan Mojica, Cristhian Stuani i Portu. També caldrà veure què passa amb David Timor. El de Carcaixent, amb contracte per a dos anys més, té ofertes interessants de Segona A del Las Palmas i del Màlaga.