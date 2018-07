Eusebio perfila els matisos tàctics que introduirà al sistema

El Girona continua la seva posada a punt per a l'exigent segona temporada consecutiva a Primera Divisió. Els homes d'Eusebio Sacristán treballen, lluny de la calor, a la Ciutat Esportiva del Manchester City amb doble sessió diària per anar agafant to físic i, també, conceptes tàctics. I és que la pretemporada avança i demà mateix l'equip ja té el primer amistós de l'estiu. Serà a les quatre de la tarda a Leyland, a uns cinquanta quilòmetres de Manchester, quan el Girona 2018-19 farà la seva posada en escena davant el Bolton Wanderers. El conjunt, de la segona divisió anglesa, serà el rival en el primer test de la pretemporada. Lògicament poques conclusions se n'extrauran, però sí que pot servir per veure cap on vol anar Eusebio tàcticament. De fet, la setmana passada, durant un partidet contra el Peralada a Riudarenes, el tècnic castellà va utitilitzar el 3-5-2 clàssic dels últims quatre anys amb Machín i durant la seva presentació va dir que venia disposat a adaptar-se al sistema marca de la casa del Girona. Sigui com sigui, el partit de demà servirà per fer proves, invents i veure com responen els joves del Peralada desplaçats a terres britàniques.

Un dels que repeteix experiència a Manchester és Aday Benítez. El de Sentmenat és ja un dels veterans de l'equip i el curs passat va ser el tercer capità. Enguany, sense Eloi Amagat, previsiblement passi a ser el segon, rere Àlex Granell. El vallesà, que al desembre farà 31 anys, enceta la seva cinquena temporada a Montilivi amb la mateixa il·lusió que quan hi va arribar el 2014 procedent del Tenerife. «Haver jugat un any a Primera ens dona el punt d'experiència de saber què ens trobarem. És un any nou i tot comença de zero però mantenim el nucli del grup que ja érem i això és important», diu Aday que nota tant al vestidor com entre l'afició «il·lusió i fal·lera» per l'equip. «Els jugadors tenim moltes ganes de demostrar que el que vam fer l'any passat no va ser només per la il·lusió. Ens volem quedar i consolidar-nos a Primera. Hem vist que la gent està enganxada perquè han renovat pràcticament tots els abonaments i això és molt important per a un equip humil com nosaltres», explica.

Aday és conscient que les pretemporades són per carregar les cames amb vista al curs i que són dies, ara, en què toca patir. Tanmateix, el de Sentmenat detalla que en les sessions d'Eusebio, a part de l'apartat físic, també hi ha pilota. En aquest sentit, Aday revela que durant aquests primers dies estan entrenant «la manera com enfocar l'estil de joc». Aday explica que serà «continuista i l'encertarem. No ha de canviar gaire. De mica en mica anem veient el que volem ser i què farem».

Pel que fa al sorteig del calendair, Aday fa el seu pronòstic sobre el possible primer rival del Girona. «M'agradaria començar a casa i tinc la sensació que ens pot tocar un Sevilla, no sé per què. Toqui qui toqui serà bo», deixa anar, conscient que el tècnic del Sevilla és l'exblanc-i-vermell Pablo Machín.

Mentrestant, el club continua a l'espera de si es concreta la venda d'algun jugador important per així poder començar a apuntalar la plantilla. En aquest sentit, i tenint en compte que tant Muniesa com Mojica ja eren a la plantilla la temporada passada i que Coris i Alcaraz han tornat després de les seves cessions, la realitat és que el Girona ja fa gairebé dues setmanes que ha començat la pretemporada i no ha fet cap incorporació. Una sequera que no amoïna perquè el gruix de la plantilla de la temporada passada -en què l'equip va finalitzar en desena posició- continua però sí que genera cert neguit. Tant a l'afició com, lògicament, a Quique Cárcel. El màxim responsable esportiu té diverses operacions engegades pendents de saber si pot oferir més o menys diners. L'entrada de calé fresc fruit d'un traspàs permetria al Girona obrir l'aixeta de nou per encarar els fitxatges que necessita l'equip en diverses posicions.