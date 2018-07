Comença l'era d'Eusebio

El Girona d'Eusebio Sacristán es posa avui en escena. S'estrena. I ho farà contra el Bolton Wanderers, un equip que competeix a la Championship, la segona divisió anglesa. El partit, que és el primer amistós de l'estiu dels blanc-i-vermells, es disputarà a les quatre de la tarda a Leyland, una localitat situada a uns cinquanta quilòmetres de Manchester. El matx coincideix amb l'habitual estada dels gironins a la Ciutat Esportiva del Manchester City. I és que ja fa tres anys consecutius que defugen de la calor per preparar la nova temporada amb les millors condicions possibles, tant d'instal·lacions esportives com climatològiques. Els homes d'Eusebio hi van arribar fa tres dies i s'hi estaran fins dimecres vinent, quan posaran rumb cap a l'Índia per jugar dos amistosos més -Kerala Blasters indi (dia 27) i Melbourne City (dia 28)- en el Torneig Toyota Yaris La Liga World. Ara, però, toca centrar-se en els Bolton i l'Oldham Athletic, l'altre duel que té preparat per aquests dies a les terres britàniques. Aquest últim es disputarà a la mateixa Ciutat Esportiva i representarà una altra prova sense transcendència per al Girona, que coneix bé el rival i ja el va superar per 1-2 l'any passat en l'estada a Anglaterra.

Encara que els rivals no siguin de primer nivell, els amistosos serviran per deixar entreveure com serà el Girona 2018-19 que Eusebio té al cap. Només arribar, el tècnic ja va exposar la seva predisposició per adaptar-se al clàssic 3-5-2 que ha donat tants èxits a l'equip en els últims anys. De fet, va utilitzar-lo la setmana passada a Riudarenes –la nova seu d'entrenaments del Peralada, després del trasllat del Girona al Centre d'Entrenament La Vinya, a Vilobí d'Onyar– en un partidet amb el filial gironí. Si més no, els partits a Anglaterra seran l'excusa per fer proves a dojo i començar a perfilar l'equip que competirà per segona temporada consecutiva a l'exigent Primera Divisió.

Excepte els mundialistes Johan Mojica i Christian Stuani, que encara no han tornat a la feina -Bounou sí que ho ha fet-, Eusebio i el seu staff (Onésimo Sánchez, Juan Carlos Andrés, Gerardo Izaguirre i Aitor Unzué) poden comptar aquests dies amb tota la resta de la plantilla, exceptuant les baixes respecte de la temporada passada d'Eloi Amagat, Douglas Luiz, Michael Olunga i Pablo Maffeo. També hi són Sebas Coris i Rubén Alcaraz, que s'han reincorporat després de la seva cessió a l'Osasuna i l'Almeria el curs passat, i diversos jugadors del planter, que cada estiu tenen l'oportunitat d'acompanyar al primer equip en la pretemporada per demostrar les seves capacitats per jugar a l'elit. Aquest any els seleccionats són: Marc Vito, Pedro Porro, Èric Montes, Kevin Soni i Yhoan Andzouana. Si Eusebio també compta amb ells durant la nova temporada està per veure. De moment, encara no s'ha certificat cap fitxatge per part del club, que està a l'espera de saber si s'acorda la venda de jugadors importants com Mojica -que ja és propietat del Girona amb una despesa de 5 milions-, Juanpe, Portu o Stuani, fet que permetria al club disposar de diners per poder fer inversions. Ara per ara, els únics moviments d'aquest estiu a Montilivi han estat l'adquisició total de Mojica al Rayo i Muniesa a l'Stoke City (3,5). Una despesa important per als de Girona, que si no concreten cap venda segurament rebran el suport del City, com ja ha succeït en d'altres ocasions i arribarien a Girona jugadors cedits. Tot i això, no cal alarmar-se. Continua el gruix de la plantilla del curs passat i el director esportiu Quique Cárcel té diverses carpetes obertes.



El Bolton Wanderers

El partit d'avui és un repte de gran magnitud per als anglesos. «Segur que el Girona sortirà molt ben plantat al terreny de joc. Ha fet un debut espectacular a LaLliga, aconseguint acabar entre els deu primers classificats. Tenen una estructura molt sòlida al darrere (Manchester City), cosa que els fa més forts. Segurament apostaran per un joc molt tècnic. Per a nosaltres és una prova d'alt nivell», comentava el segon entrenador del Bolton, Steve Parkin. D'entrada, els whites arriben al partit amb el vent en contra. Sense incidir que ells tampoc jugaran a «casa» -el partit se celebrarà a l'estadi County Ground (Leyland) per tot un seguit d'esdeveniments que hi ha hagut al Macron Stadium, on juguen sempre-, el conjunt dirigit per Phil Parkinson, que es troba a la segona divisió anglesa, va salvar els mobles en l'últim moment de la competició i va quedar només a dos punts del descens. No obstant això, el Bolton ja porta més rodatge que els d'Eusebio, que disputaran el seu primer partit amistós de pretemporada. A diferència del conjunt blanc-i-vermell, els anglesos tancaran amb el Girona l'últim partit abans de començar la lliga, el proper dissabte 4 d'agost. Precisament, el club de Montilivi tornarà a tenir un rival anglès en aquesta data i s'enfrontarà al Tottenham Hotspur amb motiu del Trofeu Costa Brava. Pel que fa al Bolton, l'equip de Parkinson ha jugat dos amistosos i de tots n'ha sortit invicte. El primer va guanyar-lo 1-2 contra el Halifax i l'altre empatar a 0 amb el Morecambe. Avui provarà de tancar amb el Girona una pretemporada amb bones sensacions per encarar el nou curs a la Championship.