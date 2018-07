Un empat per començar

Bolton Wanderers: Alnwick, Olkowski, Wheather, Beevers, Taylor, O´Neil, Vela, Lowe, Noone, Donaldson, Wildschut. També van jugar LittlePritchard, Ameobi, Le Fondre, Darby i Hoobs.

Girona FC: Vito, Coris (m.22, Portu), Andzouana, Bernardo, Alcalá, Muniesa, Pere Pons, Timor, Soni, Borja García i Porro (m.35, Aday). També van jugar Iraizoz, Juanpe, Montes, Alcaraz, Aleix Garcia, Granell, Lozano, Planas.

Àrbitre: Peter Whright. G T. Grogues: Cap.

Estadi: County Ground Lancashire FC. Un miler d´espectadors.



El nou Girona d'Eusebio Sacristán s'ha estrenat aquesta tarda amb un empat sense gols contra el Bolton Wanderers en el primer partit de la pretemporada. Un duel que ha servit per veure que el tècnic castellà té la intenció de mantenir, tal i com va dir el dia de la seva presentació, el sistema 3-5-2 que tants èxits ha donat al Girona durant els darrers anys. Així la primera formació del Girona 2018-19 va ser la formada per Vito a la porteria, Coris i Andzouana als carrils, Bernardo, Muniesa i Alcalá a l'eix central, Pons i Timor al pivot amb Borja García i Porro per davant i Soni sol en punta d'atac.

La pretemporada ha començat amb un duel intens i disputat contra un rival de la segona divisió anglesa que ha tingut forces ocasions per avançar-se a la primera part. La més clara un penal comès per Bernardo a Donaldson que el mateix davanter ha vist com Marc Vito li aturada. El porter del Peralada ha estat un dels destacats a la primera part. El Girona també ha pogut inaugurar el marcador amb una internada de Pere Pons, un xut de fora de Soni i un cop de cap molt ben intencionat de Borja García. El porter local Alnwick ho ha evitat.

A la represa, Eusebio ha donat minuts a Iraizoz, Juanpe, Planas, Montes, Alcaraz, Granell, Aleix Garcia i Lozano. El Girona ha perdut arribada però ha tingut més possessió de la pilota. D'ocasions però cap fins que a quatre minuts del final Portu ha vist com Alnwick evitava el 0-1. La rèplica local ha estat un llançament de Le Fondre al pal.