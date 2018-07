El Girona obre la porta a 600 nous abonats

El Girona torna a admetre abonats. L'ampliació de l'estadi de Montilivi, que amb la nova grada del gol sud s'enfilarà fins a les 14.500 localitats, i una petita quantitat de socis que no han renovat el seu abonament, permeten que el club blanc-i-vermell torni a obrir l'aixeta a fer nous abonaments. La temporada passada, un cop havia arribat a la xifra de 9.000 socis amb dret a seient (abonats), el Girona havia aturat la possibilitat d'abonar-se perquè volia tenir un marge ampli per vendre entrades a cada partit i també per satisfer els seus compromisos. Els aficionats es podien seguir fent socis, pagant 50 euros, però passaven a una llista d'espera per aconseguir l'abonament. Ara això ha canviat, almenys de manera temporal i per a un grup concret d'aficionats, perquè els socis que estiguin a la llista d'espera, amb un número inferior al 950, tindran una setmana de coll per tramitar un abonament per a la temporada vinent. Per aquesta via, el Girona té previst fer 600 nous abonats que engreixaran el total fins a poc menys de 10.000 socis amb dret a seient. Amb l'ampliació al gol sud l'aforament de Montilivi passarà a ser de 14.500 localitats.

Els socis de la llista d'espera amb un número inferior al 950 podran tramitar els seus abonaments entre el dijous 26 de juliol i el diumenge 5 d'agost, tant a les taquilles de Montilivi (dies feiners de 9:00 a 20:00) com mitjançant la pàgina web del club. La llista d'espera supera el miler i mig de socis. Abans del dia 26, però, el Girona permetrà que els actuals abonats tinguin la possibilitat de canviar la seva ubicació a l'estadi per millorar-ne la visibilitat o per ser més a prop d'amics i familiars. Els canvis es podran fer tants als dos gols com a la zona de Preferent anant a les oficines de l'estadi els dies 23 i 24 de juliol.

L'ampliació de la grada del gol sud és la que ha acabat permetent fer més abonats, però això no vol dir que aquests vagin tots els nous a parar a aquesta part de l'estadi. El club té la intenció de dedicar bona part de la nova graderia a localitat VIP i, per això, seient d'aquests tipus que estaven en altres partits de Montilivi es recol·locaran deixant espais buits a llocs com Preferent.