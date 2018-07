Pere Pons destaca la «pinya» del grup amb el nou cos tècnic

Fa tres estius consecutius que el Girona viatja a Manchester per fer una part de la pretemporada a la Ciutat Esportiva del Manchester City. Enguany però, la cosa és ben diferent. Cares noves a l´staff tècnic i un equip amb moltes ganes d´aprendre i millorar. Amb l´arribada de l´entrenador Eusebio Sacristán, després que Pablo Machín fes el salt al club per anar al Sevilla, la plantilla està aprofitant aquests dies per acabar de conèixer els nouvinguts. Si les impressions de la setmana passada amb la posada en marxa al nou Centre d´Entrenament La Vinya ja van ser positives, aquests dotze dies a l´estranger (Manchester i Índia) serviran per acabar de congeniar tots plegats.

«Des del primer moment hem encaixat bé. Fa molts anys que estan en el món del futbol i tenen molta experiència. Tots som conscients de les coses bones que ens poden aportar, que són moltes. Els jugadors hem de ser com esponges i intentar absorbir tot el que ens ensenyin. Millorarem com a futbolistes i, sobretot, com a equip», explicava entusiasmat Pere Pons des de Manchester. L´equip va arribar dimecres a Anglaterra per servir-se de les instal·lacions del City i allunyar-se de la calor. Sens dubte, les millors condicions per fer front a la preparació de la temporada 2018-19. «Les instal·lacions són ideals. La temperatura, l´ambient, el gimnàs, el camp d´entrenament... Podem fer dobles sessions per anar car­regant les cames i també tenim molts espais per recuperar-nos. Aquest any també ens anirà bé preparar-nos aquí», va assegurar. Pere Pons, que ha participat en totes les estades a Manchester, va remarcar el bon ambient que es respira a l´equip amb l´arribada d´Eusebio: «Continua la il·lusió com si fos el primer any i més amb el nou míster. Coses noves, conceptes nous... Tenim un grup amb el qual podem fer pinya i volem fer-ho tot més divertit i més amè, treballant fort i aprenent».

El de Sant Martí Vell té clar que l´amistós de demà servirà per fer-se una idea de com serà el Girona 2018-19. «El partit contra el Bolton és una oportunitat més d´intentar aplicar tots els conceptes que ens està ensenyant l´Eusebio. Practicarem maneres de pressionar, la sortida de la pilota... Ho agafarem com una prova més, com la del Peralada la setmana passada, per posar en pràctica tot això», va afegir. De la mateixa manera que Aday, en Pere està intrigat amb el sorteig del calendari: «Tinc moltíssimes ganes de saber-lo, sobretot els primers partits. Encarem la nova temporada amb totes les ganes del món i esperem que Montilivi estigui ple. Crec que serà així i que l´afició ens animarà com mai. Si això s´ajunta amb tot el que estem aprenent, segur que fem un gran curs».