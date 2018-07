Ramalho, amb un cop al turmell, primer tocat de la pretemporada

Les fortes càrregues de treball solen provocar cada estiu uns quants damnificats a tots els equips. Al Girona durant aquesta estada a Manchester, el primer a qui li ha tocat el rebre és a Jonas Ramalho. El defensa basc no es va poder vestir de curt ahir per culpa d´un fort cop al turmell patit en un entrenament. Ramalho va veure tot matx des de la banqueta al costat dels seus companys. En aquest sentit, Eusebio Sacristán va veure com durant el partit tant Sebas Coris com Pedro Porro patien problemes físics i havien de demanar el canvi. El carriler de Tossa de Mar va cedir el seu lloc ben aviat (m.22) a Portu mentre s´asseia a la banqueta amb una bossa de gel al quàdriceps. De la seva banda, Pedro Porro va rebre una forta trompada al peu dret. Aday va reemplaçar el jove extremeny, un dels més ferms valors del planter blanc-i-vermell. Caldrà veure l´evolució dels tres jugadors tocats en els propers dies i si estan en condicions de poder participar dimarts en el segon partit que el Girona disputarà durant aquesta estada contra l´Oldham Athletic. Si no estan bé físicament, difícilment se n´aniran dimecres cap a l´Índia per enfrontar-se al Kerala Blasters i al Melbourne City divendres i dissabte de la setmana vinent a Kochi. m.b. girona