Portu: "El segon any sempre és més complicat perquè ja no ets un tapat"

L'atacant del Girona Cristian Portuguès, 'Portu', una de les grans revelacions de la competició en el curs passat, va remarcar aquest divendres que "el segon any en Primera Divisió sempre és més complicat perquè ja no ets un tapat".

"Jugar contra nosaltres suposarà un repte per als equips que en el primer any no van aconseguir doblegar-nos", ha assenyalat el futbolista des de Manchester, on el seu equip realitza la temporada, per afegir que "el primer és aconseguir la permanència, després ja es veurà"

Així i tot, Portu també es va mostrar convençut de les possibilitats del Girona: "L'any passat partíem de zero, però aconseguim la salvació molt ràpid i, al final, aconseguim somiar amb Europa. Per què no aquest any?".

A més, l'hàbil davanter de Beniel també va destacar que la "pretemporada està anant molt bé". "Hi ha un gran grup, hi ha un ambient excepcional", va subratllar abans d'insistir que l'equip, que s'està mostrant "molt receptiu", està agafant "molt ràpid els conceptes que el míster va introduint a poc a poc".