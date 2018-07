Situen el davanter mafileny Seydou Doumbia a l'òrbita del Girona

El Girona FC està interessat en la contractació del davanter marfileny Seydou Doumbia, que ja va intentar contractar l'any passat. Aleshores, el jugador va preferir fitxar per l'Sporting de Portugal, però no ha tingut massa sort: Ha tancat la temporada sense cap gol a la lliga. Segons el diari portuguès A Bola, el Girona tornaria enguany a intentar el fitxatge per reforçar la posició de davanter centre, on ara mateix té Stuani i Lozano. Segons el mateix rotatiu, Doumbia sortiria de l'Sporting de Portugal per una quantitat d'entre 3 i 5 milions d'euros.