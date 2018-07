El calendari del Girona FC a la Lliga 2018/2019

El Girona començarà la seva segona temporada rebent el Valladolid a Montilivi el cap de setmana del 18 i 19 d'agost i l'acabarà visitant Vitòria per enfrontar-se a l'Alabès en la trenta-vuitena jornada (19 de maig). El Madrid visitarà Girona la segona jornada (25-26 d'agost), mentre que el Barça i l'Espanyol no passaran per Montilivi fins al 2019: els blaugrana el cap de setmana del 26-27 de gener i els blanc-i-blaus el del 6-7 d'abril.

CALENDARI DEL GIRONA FC



AGOST

18-19 Girona FC - R.Valladolid CF

25-26 Girona FC - Real Madrid



SETEMBRE

1-2 Villareal CF - Girona FC

15-16 Girona FC - RC Celta

22-23 FC Barcelona - Girona FC

25-26 Girona FC - Real Betis

29-30 SD Huesca - Girona FC



OCTUBRE

6-7 Girona FC - SD Eibar

20-21 Real Sociedad - Girona FC

27-28 Girona FC - Rayo Vallecano



NOVEMBRE

3-4 Valencia CF - Girona FC

10-11 Girona FC - CD Leganés

24-25 RCD Espanyol - Girona FC



DESEMBRE

1-2 Girona FC - Atlético de Madrid

8-9 Athletic Club - Girona FC

15-16 Sevilla FC - Girona FC

21-22 Girona FC - Getafe CF



GENER

5-6 Levante UD - Girona FC

12-13 Girona FC - D.Alavés

19-20 Real Betis - Girona FC

26-27 Girona FC - FC Barcelona



FEBRER

2-3 SD Eibar - Girona FC

9-10 Girona FC - SD Huesca

16-17 Real Madrid - Girona FC

23-24 Girona FC - Real Sociedad



MARÇ

2-3 Rayo Vallecano - Girona FC

9-10 Girona FC - Valencia CF

16-17 CD Leganés - Girona FC

30-31 Girona FC - Athletic Club



ABRIL

2-3 Atlético de Madrid - Girona FC

6-7 Girona FC - RCD Espanyol

13-14 Girona FC - Villarreal CF

23-24 RC Celta - Girona FC

27-28 R. Valladolid - Girona FC



MAIG