Un Girona sense cares noves

Fa un estiu enrere, el Girona semblava, a hores d'ara, un argent viu. Arribades, sortides, dubtes... Tot era en moviment. Segurament, però, el que més interessava eren els fitxatges. Els homes que amb més o menys protagonisme farien història en l'estrena blanc-i-vermella a la Primera Divisió. El director esportiu Quique Cárcel va aconseguir lligar a Montilivi un total de deu futbolistes –Gorka Iraizoz, Suárez, Bernardo, Carles Planas, Douglas Luiz, Aleix García, Marlos Moreno, Marc Muniesa, Cristhian Stuani i Farid Boulaya– en tot el mercat d'estiu. A dia d'avui, ja n'hi havia quatre d'oficials i la resta estava pendent de confirmació. Sens dubte, una situació ben diferent de l'actual. Ara per ara, no hi ha cares noves al Girona.

És cert que s'han produït les compres definitives de Mojica al Rayo per 5 milions d'euros i de Muniesa a l'Stoke City per 3,5, però filant prim no representarien cap fitxatge perquè a Girona l'afició ja els coneix. El colombià va arribar cedit l'hivern del 2017 i el de Lloret ho va fer l'estiu passat. A part d'això, cap moviment. Abans, podia pensar-se que la gran cita de Moscou podia endarrerir-ho tot, com ha passat en general a la majoria de clubs, però ara ja no hi ha excusa. Cárcel ha remarcat aquests dies que estan pendents de la venda d'algun jugador destacat com podrien ser Stuani, Portu, Juanpe, Timor o el mateix Mojica, que després de la seva participació en el Mundial de Rússia 2018 ha vist com li creixien els pretendents. Si s'acaba de concretar algun traspàs, el barceloní té diverses operacions engegades. Els últims dies s'ha sabut de l'interès del Girona en l'extrtem dretà del Cadis Salvi Sánchez, el davanter de l'Sporting de Portugal Seydou Doumbia i el carriler esquerrà del Crotone Bruno Martella, entre d'altres. El fet que no arribin fitxatges podria resultar alarmant. Fins i tot, causar cert neguit. Però cal tenir present que Eusebio comptarà majoritàriament amb tota la plantilla de la temporada passada. Tret de les baixes de Pablo Maffeo, Eloi Amagat, Douglas Luiz i Michel Olunga, la resta de jugadors segueixen. És més, des del club s'han encarregat de renovar-los. Borja García, Portu, Àlex Granell, Aday i Pedro Porro, en són uns exemples. Si finalment marxen, com a mínim en trauran suc i podran comprar-ne d'altres. A més, el Girona també compta de moment amb la incorporació de Coris i Alcaraz que han tornat de les seves cessions a l'Osasuna i l'Almeria respectivament. Sinó, sempre queda la via del City, que no seria la primera vegada.

Juntament amb el Valladolid, que puja a Primera quatre temporades després, el Girona és l'altre equip dels 20 que formen LaLliga Santander que encara no ha anunciat cap fitxatge per a la temporada 2018-19.