El Girona cau de penal davant un equip de la quarta categoria anglesa

No arriben bones notícies, pel que fa a resultats, de l'estada que el Girona està fent a Manchester. El conjunt d'Eusebio Sacristán ha perdut aquesta tarda contra l'Oldham el segon partit de l'estiu i tancarà l'stage amb un balanç d'un empat 0-0 contra el Bolton i una derrota contra l'Oldham. Els gironins han caigut per la mínima arran d'un gol de penal només començar per mans d'Aday (m.3). Eusebio ha canviat el sistema i ha format amb un 4-3-3 amb Timor de pivot i Borja García, Lozano i Portu a dalt. El murcià i sobretot el Choco Lozano han gaudit de boníssimes ocasions per igualar però no han estat encertats.

A la represa, continuant amb la tònica de proves de la pretemporada, Eusebio només ha mantingut Planas i Granell al camp. L'atac ha estat cosa de Soni, Andzouana i Porro però no hi ha hagut ni encert ni fluïdesa. L'ocasió més clara ha estat un cop de cap d'Alcalá que ha desviat el porter poc després que Iraizoz hagués evitat el segon gol de l'Oldham.