? Les compres de Marc Muniesa a l'Stoke City per 3,5 milions d'euros i de Mojica al Rayo per 5 són les úniques operacions fins ara. Els dos jugadors ja van formar part de la planilla la temporada passada com a cedits. Muniesa va firmar un contracte per tres temporades (2021) i Mojica per quatre (2022). Des que va obrir-se el mercat de fitxatges, el Girona no ha fet cap més moviment.