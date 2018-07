Segon test d'estiu contra l'Oldham i molt pendents del sorteig del calendari

A l'espera que arribin novetats pel que fa a fitxatges, els aficionats del Girona s'han de conformar amb els partits de preparació que el primer equip disputa durant aquesta estada de pretemporada a Manchester per anar coneixent les noves pinzellades de l'equip. Dissabte, el conjunt d'Eusebio Sacristán es va estrenar a Leyland amb un 0-0 contra el Bolton Wanderers i aquesta tarda (18.00) jugarà el segon i últim amistós contra l'Oldham Athletic en un dels camps de la Ciutat Esportiva del Manchester City. El conjunt britànic competeix aquesta temporada a la League 2, l'equivalent a la Tercera Divisió. Serà un altre test per veure com responen les cames i si l'equip va agafant cada cop més el seu els matisos tàctics que Eusebio Sacristán està treballant durant aquestes primeres setmanes. És baixa segura per a aquest partit Jonas Ramalho, amb un esquinç al turmell, que ahir va exercitar-se al marge dels seus companys. De la seva banda, Sebas Coris i Pedro Porro, lesionats dissabte contra el Bolton, molt probablement tampoc jugaran. Això voldrà dir que el tècnic castellà no podrà fer dos equips diferents a cada part i hi haurà jugadors que acumularan més de 45 minuts.



Pendents del calendari

Al marge del partit d'aquesta tarda contra l'Oldham, els seguidors del Girona, i també el cos tècnic i jugadors, estaran molt pendents aquest migdia d'un dels moments més esperats de l'estiu: el sorteig del calendari de la Lliga. Serà avui, a menys d'un mes per començar la competició, quan el Girona, i la resta d'equips coneixeran quin serà el seu primer rival aquesta temporada 2018-19. El fet que uns quants equips hagin sol·licitat formalment a la Federació Espanyola jugar el primer partit com a visitant dona algun número més al Girona -no pas tots- de començar a Montilivi. Conjunts com l'Osca, la Reial Societat o el Leganés, entre d'altres, ho han demanat perquè estan realitzant reformes al seus estadis. El Girona també en fa, d'obres, però el club considera i es té la voluntat de tenir-ho tot enllestit per al cap de setmana del 18 i 19 d'agost, data fixada per al començament de la Lliga Santander 2018-19. Des del vestidor el desig generalitzat és que així sigui i poder-se estrenar com la temporada passada a l'estadi. El curs passat, l'equip va disputar les dues primeres jornades a Montilivi en les quals va sumar un empat contra l'Atlètic de Madrid (2-2) i una victòria contra el Màlaga (1-0).