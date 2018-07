Entre els matisos i l'alternativa real

Poques hores abans d'emprendre el vol cap a l'Índia per continuar la pretemporada més internacional de la història del club, el Girona perdia contra l'Oldham en el segon amistós de la pretemporada. Una derrota, de penal i per la mínima, anecdòtica com totes a la pretemporada però que va deixar detalls importants. L'un, que a l'espera del retorn de Cristhian Stuani a l'equip li manca gol; l'altre i segurament el més transcendent, que Eusebio Sacristán no tindrà cap mania a l'hora de canviar de sistema. El Girona va formar dimarts amb un 4-3-3, amb Timor de pivot més defensiu per darrere Pere Pons i Granell. Evidentment que no hi ha res sagrat i si el nou míster gironí així ho creu oportú, l'esquema que Pablo Machín havia utilitzat els últims quatre cursos i mig pot no fer-lo servir durant tota la temporada. No serà així. Eusebio ja va dir durant la seva presentació -i també mentre negociava amb Quique Cárcel el seu fitxatge- que volia donar continuïtat al sistema que tants èxits havia donat al Girona. Ara bé, també va deixar clar que hi introduiria matisos. Durant aquests dies a Manchester els homes que han parlat amb els mitjans de comunicació com Portu, Granell o Alcalá ja han explicat que el míster fa especial incisió a mirar de tenir el control de la pilota al mig del camp i no ser tan directes.

Unes pautes lògiques en el perfil d'un Eusebio que ha mamat aquesta filosofia com a jugador de Johan Cruyff i com a entrenador al costat de Frank Rijkaard primer i després com a tècnic del Barça B amb Guardiola al primer equip. Això no vol dir que Eusebio pretengui fer jugar el Girona com el Barça. Per descomptat que no. S'equivocaria i ho sap. El que sí que vol fer és generar ocasions a través del joc sense haver de recórrer sempre a les pilotes llargues a Portu o les centrades a Stuani.

El sistema que va utilitzar Eusebio dimarts contra l'Oldham és el 4-3-3 innegociable amb què jugava la seva Reial Societat els darrers anys. Allà, llevat d'algunes excepcions contra Barça o Madrid, no es va moure ni un centímetre de l'esquema fins que els mals resultats van provocar la seva destitució al març passat. A Girona, en canvi, la sensació que hi ha és que té la intenció de retocar el 3-5-2 màgic per aportar-hi el seu toc. «Estem treballant diferents sistemes. Suposo que dependrà del rival i del nostre moment. Això és bo i dona riquesa al nostre futbol. Ens fa aprendre noves posicions i conceptes», explica Pere Pons. En la mateixa línia, Aday Benítez explica que és «molt i molt bo» que Eusebio «vulgui continuar amb la dinàmica dels anys passats i matisar-ho amb el seu futbol». El de Sentmenat detalla que ara «assumim algun risc diferent» que durant l'estiu «treballarem per solucionar». Aday es refereix a la sortida de la pilota, una de les claus del joc d'Eusebio. «Sí que és diferent a l'hora de treure la pilota. La volem treure jugada i ocupar més espais. Ens hi hem d'anar adaptant», revela. En aquest sentit, però, Aday defuig dels debats de sistemes i explica que contra l'Oldham malgrat jugar amb un 4-3-3 «al camp no variava tant de com hem jugat els últims anys».

En definitiva, doncs, caldrà veure quina aposta fa Eusebio demà contra el Melbourne City i dissabte davant el Kerala Blasters, els dos partits que el Girona disputarà durant la gira que comença avui a l'Índia. En tornant, els espera un nou amistós al camp del Sabadell abans de l'estrena a Montilivi contra el Tottenham.