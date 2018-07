El Girona, primer equip de la lliga espanyola que juga a l'Índia

Una passa més en un període de creixement constant. Així es podria definir l'experiència que viurà el Girona en el seu 'stage' a l'Índia, on es convertirà en el primer equip de la lliga espanyola en disputar un partit a terres índies. Una molt bona oportunitat per trencar les fronteres i expandir la marca 'Girona FC' més enllà del futbol espanyol.



Ahir els homes d'Eusebio van entrenar-se a l'Estadi de Kochi, on disputaran els dos partits de la Toyota Yaris La Liga World. El primer matx que jugaran els homes d'Eusebio - i el que els farà entrar a la història - serà aquesta tarda (15.30h, Bein Sports) contra el Melbourne City. Serà la tercera prova de pretemporada pels blanc-i-vermells, que intentaran aconseguir la primera victòria i començar a plasmar sobre el terreny de joc la feina dels entrenaments. L'equip australià ja ha jugat un partit en aquest torneig en el que van golejar el Karela Blasters per 0-6.





El Karela Blasters serà precisament el segon rival dels gironins a l'Índia, un club molt jove (fundat al 2014) contra el que els d'Eusebio podran seguir preparant l'estrena de la Lliga contra el Valladolid a Montilivi.Aquest viatge a l'Índia, però, no servirà només per jugar a futbol. El president del Girona, Delfí Geli , es va mostrar «orgullós» que«Hem d'aprofitar aquesta estada aquí per ser coneguts, perquè la nostra marca pugui créixer i es pugui obrir pas al mercat de l'Índia», va afegir el president.i preparar els pròxims partits. El dijous 2 d'agost s'enfrontarà al Sabadell i el 4 d'agost arribarà el plat fort de la pretemporada, amb el duel contra el Tottenham a Montilivi.