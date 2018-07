El Girona ja goleja

El Girona ha aconseguit aquesta tarda acabar amb els primers dubtes de l'estiu amb una plàcida golejada en la seva gira a l'Índia davant el Melbourne City per 6-0. Els d'Eusebio Sacristán han estat immensament superiors als australians i abans de la mitja hora ja dominaven per 3-0 gràcies a dos gols de Portu i un altre del Choco Lozano.

Com ja va fer dimarts contra l'Oldham, el tècnic castellà ha tornat a formar amb un 4-3-3 amb Muniesa de lateral, Timor de pivot defensiu i un trident ofensiu format per Portu, Lozano i Borja García. Amb 3-0 s'ha arribat a la mitja part. A la represa, Juanpe, de cap a la sortida d'un córner ha ampliat el marcador. El gran protagonista de la darrera mitja hora ha estat Andzouana. El jove extrem del Peralada ha donat molta profunditat per la banda esquerra i al marge de ser l'autor del cinquè gol també ha fet l'assistència del sisè a Pedro Porro.

El Girona tornarà a jugar demà a la mateixa hora aquest cop contra el Kerala Blasters, l'equip local de Kochi. Avui Muniesa i Aleix Garcia han estat els únics que han jugat el partit sencer i Iraizoz, l'únic que no ha disputat cap minut.